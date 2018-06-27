Правительство Москвы отказало левым силам в проведении митинга против повышения пенсионного возраста. В связи с этим организаторы данного мероприятия подали иск с обжалованием отказа в Пресненский районный суд. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Сегодня организаторы митинга против повышения пенсионного возраста и за проведение общероссийского референдума по данному вопросу, который намечен в Москве на 4 июля, получили из правительства Москвы окончательный отказ согласования данного мероприятия», — сказал он.

По словам С.Удальцова, власти ссылаются на Чемпионат мира по футболу, который проходит в стране.

«Хотя отмечу, что в этот день в Москве и в других городах России ни одного матча не будет проведено. Для нас совершенно очевидно, что в данном случае власти просто прикрываются Чемпионатом мира. На самом деле просто не хотят, чтобы на улицах Москвы звучала такая острая и злободневная тема, как повышение пенсионного возраста», — подчеркнул политик.

С.Удальцов добавил, что организаторы мероприятия сегодня направили в Пресненский районный суд Москвы иск с обжалованием данного отказа.

По словам политика, несмотря на все запреты, 4 июля планируется «донести свои требования до властей». Будут коллективно поданы требования Администрацию президента РФ — «не повышать пенсионный возраст, и провести референдум по данному вопросу». Мероприятие начнется в 13.00.

«Данный формат не требует согласования, и мы рассчитываем, что те люди, которые подписывали многочисленные петиции в интернете за последнее время против данной реформы, придут, и мы вместе сдадим наши требования. Это будет начало большой кампании против этой антисоциальной реформы», — заключил С.Удальцов.