Сборные Германии, Швеции и Мексики поделят две вакансии в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу

Немецкая команда вернула судьбу в собственные руки после отменного гола Тони Крооса в ворота сборной Швеции на последних минутах матча. Ничья фактически вычеркивала чемпионов мира из списков, но победа оставила бундесманшафт шансы и запутала ситуацию в квартете. Сегодня немцы играют против Южной Кореи и вполне вероятно наберут шесть очков. Это может создать ситуацию, при которой Мексика, обыгравшая Германию останется на третьем месте. Это произойдет если Шведам удастся победить представителей Северной Америки. Тогда у трех сборных будет по шесть очков и места распределятся по дополнительным показателям, первый из которых — разность забитых и пропущенных мячей, так что командам надо стараться не просто выиграть, но забить при этом как можно больше мячей. Иными словами, триллер болельщикам гарантирован.

В вечерней программе два матча Бразилия – Сербия и Коста–Рика – Швейцария. Они начнутся в 21 час по московскому времени. В случае поражения Бразилия может покинуть чемпионат мира.