Федеральные власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в продовольственных торговых сетях. Соответствующее письмо департамента соцразития правительства направлено в Минздрав и Минпромторг и в ряд других ведомств. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Комментариев от Минпромторга и Минздрава газете получить не удалось.