Федеральные власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств
Федеральные власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в продовольственных торговых сетях. Соответствующее письмо департамента соцразития правительства направлено в Минздрав и Минпромторг и в ряд других ведомств. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Комментариев от Минпромторга и Минздрава газете получить не удалось.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
yralez 27 июня 2018 | 14:28
Т.е. боярка, перцовка и пр. осталась в продаже в аптеках.
Это правильно......ведь аптеки открыты круглосуточно.