Министр финансов Антон Силуанов заявил о нецелесообразности индексирования пенсий работающим пенсионерам

Такая политика приводит к тому, что число работников сокращается, — рассказал «Эху Москвы» член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер.

Ранее в Минфине сообщили, что рост пенсий в 2019 году составит около 7% по сравнению с уровнем текущего года.