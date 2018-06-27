Министр финансов Антон Силуанов заявил о нецелесообразности индексирования пенсий работающим пенсионерам
Такая политика приводит к тому, что число работников сокращается, — рассказал «Эху Москвы» член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер.
Ранее в Минфине сообщили, что рост пенсий в 2019 году составит около 7% по сравнению с уровнем текущего года.
Комментарии12
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yralez 27 июня 2018 | 14:25
Мало одного плешивого, так еще один плешивый косорезит........заболевание у них такое, что ли ?
kunst54 27 июня 2018 | 14:26
Как же так, ведь в Думе каждый второй - работающий пенсионер.
edyatel 27 июня 2018 | 14:51
kunst54: Работающим служащим надо вообще не платить пенсию, как было в СССР.
Хочешь получать пенсию освободи кресло или иди работать шахтёром или токарем
orein51 27 июня 2018 | 14:26
сучок...
leonty 27 июня 2018 | 14:44
orein51: Это слишком мягко...
fun2mass 27 июня 2018 | 14:28
А я заявляю о нецелесообразности существования министра финансов Силуанова.
avp235 27 июня 2018 | 14:29
Это для Силуанова нецелесообразно, а для пенсионеров - очень даже целесообразно.
agamasat 27 июня 2018 | 14:32
А о целесообразности людям жить и работать в этом государстве, речи пока у кремлевцев не идет?
vvs7651 27 июня 2018 | 14:34
Идиоты, блин... (Можно сказать и "по-Лавровски").
Работающие пенсионеры платят все налоги и отчисления.
В том числе - в Пенсионный фонд (т.е. на свою текущую пенсию , а также индексацию пенсий не работающим пенсионерам).
Однако почему-то именно у них пенсии не индексируются!
В связи с этим все больше пенсионеров предпочитают устраиваться ""на зарплату в конвертах".
hangman19 27 июня 2018 | 14:45
Силуанов сам нецелесообразен на посту министра.
myflash2000 27 июня 2018 | 14:47
Я прям так и вижу, какой нить пенсионер говорит: ‘О, мне повысили пенсию с 14 тыс до 15 - это совсем другое дело, ну ее теперь, эту работу’
Вообще говоря, прям ужас берет, когда слушаешь такое прогонялось. Если они и вправду так считают - гнать их надо, пока все окончательно не развалили. Если они так в Реале не думают - тем более гнать, за сознательный урон государству и гражданам.
sparky 27 июня 2018 | 14:52
Не-не, низя, они на лечение недайбог деньги потратят, а потом корми их пенсиями лишних полгода или год пока не помрут. Не-не, никак низя. У нас дерипаски с вексельбергами в затруднении, у димона домик для уточки обновить нужно, бакланы опять же, их теперь лет сто нужно будет гонять. Не-не, никак.