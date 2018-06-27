Местом проведения встречи между Путиным и Трампом может стать не Вена, а Хельсинки, сообщают американские СМИ
Местом проведения встречи между Путиным и Трампом может стать не Вена, как говорилось ранее, а Хельсинки, сообщают американские СМИ.
Белый дом выделил три дня для возможного саммита США-Россия, сообщает журнал Политико. Планы пока уточняются, и на бумаге окончательно ничего не изложено, все готовятся, будто это будет Хельсинки, считают неназваные источники издания. «Хельсинки предоставят Трампу и Путину также, контекст исторически значимый для российско-американских отношений. В 1975 году президент Джеральд Форд приезжал в столицу Финляндии на подписание Хельсинкских соглашений с целью улучшить отношения с Советским Союзом. Президент Джордж Буш-старший в 90-м встречался здесь с президентом СССР Михаилом Горбачевым», — напоминают журналисты Политико (перевод сайта Инопресса). На этой неделе советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон прибудет в Москву, чтобы окончательно обговорить место встречи. Ранее он побывал в Лондоне и Риме, чтобы посовещаться с союзниками США по саммиту который вызвал беспокойство в Евросоюзе, где полагают, что Трамп может пойти на нежелательные уступки Путину. Наблюдатели отмечают, что австрийская Кронен Цайтунг буквально на днях писала, что к встрече двух президентов 15 июля готовятся и власти Австрии.
Симпатизирующий Владимиру Путину канцлер Австрии Себастьян Курц, намеревающийся стать инициатором «возведения мостов» между Россией и Западом, полторы недели назад подтвердил готовность Вены стать местом проведения российско-американского саммита.
Комментарии6
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jblack2 27 июня 2018 | 14:24
Очень удачным местом для встречи двух лидеров могли бы стать Луганск или Донецк.
Это было бы вполне в духе политики Трампа, и показало бы Украине и Западной Европе, что нужно не кота за хвост тянуть а выполнять Минские договорённости!..
archibald_dandy_esquire 27 июня 2018 | 14:53
jblack2: " удачным местом для встречи двух лидеров могли бы стать Луганск или Донецк. "
для владимира не придумали ещё таких памперсов, чтобы он в лугондоне появился - он даже отхожее место без взвода охраны не посещает
andre_klimov 27 июня 2018 | 14:29
Российские СМИ очень много уделяют внимания возможному месту встречи, но не - поводу и темам. Меньше внимания "местоимениям" ((С) известный анекдот), господа - больше внимания "предлогам"...
avp235 27 июня 2018 | 14:42
andre_klimov:
Если Путин не готов к реальным шагам по решению международных проблем, встречи не будет. Трамп не любит пустых разговоров.
yralez 27 июня 2018 | 14:34
В Австрии опять бы пахана приперли к стенке журналисты , а Финляндия все таки вотчина ГБ.
Президент ихний Кекконен был агентом КГБ, признано официально.
sg90 27 июня 2018 | 14:40
Родченков как узнал, так сразу попытался самоубиться ))
Куда три дня то? Первый день - отчет Трампа о проделанной работе. Второй - получение новых заданий? А третий? Тупо бухать и петь "с чего начинается Родина?"