Местом проведения встречи между Путиным и Трампом может стать не Вена, а Хельсинки, сообщают американские СМИ

Местом проведения встречи между Путиным и Трампом может стать не Вена, как говорилось ранее, а Хельсинки, сообщают американские СМИ.

Белый дом выделил три дня для возможного саммита США-Россия, сообщает журнал Политико. Планы пока уточняются, и на бумаге окончательно ничего не изложено, все готовятся, будто это будет Хельсинки, считают неназваные источники издания. «Хельсинки предоставят Трампу и Путину также, контекст исторически значимый для российско-американских отношений. В 1975 году президент Джеральд Форд приезжал в столицу Финляндии на подписание Хельсинкских соглашений с целью улучшить отношения с Советским Союзом. Президент Джордж Буш-старший в 90-м встречался здесь с президентом СССР Михаилом Горбачевым», — напоминают журналисты Политико (перевод сайта Инопресса). На этой неделе советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон прибудет в Москву, чтобы окончательно обговорить место встречи. Ранее он побывал в Лондоне и Риме, чтобы посовещаться с союзниками США по саммиту который вызвал беспокойство в Евросоюзе, где полагают, что Трамп может пойти на нежелательные уступки Путину. Наблюдатели отмечают, что австрийская Кронен Цайтунг буквально на днях писала, что к встрече двух президентов 15 июля готовятся и власти Австрии.

Симпатизирующий Владимиру Путину канцлер Австрии Себастьян Курц, намеревающийся стать инициатором «возведения мостов» между Россией и Западом, полторы недели назад подтвердил готовность Вены стать местом проведения российско-американского саммита.