В центральном уголовном суде Лондона начались слушания по делу о смерти предпринимателя Александра Перепиличного
Cегодня в полдень по Москве в центральном уголовном суде Лондона Олд Бейли начались слушания по делу о таинственной смерти российского предпринимателя Александра Перепиличного.
Александр Перепиличный умер 6 лет назад на пороге своего дома после утренней пробежки. Сначала британское следствие считало смерть несчастным случаем, но дело было возвращено на доследование и спустя два года следствие установило, что Перепиличный умер в результате отравления редким ядом, созданным на основе экстракта желтого жасмина, действие этого яда было описано Артуром Конан Дойлем. Накануне смерти Александр Перепеличный должне был дать показания в суде в Швейцарии по делу о многомиллиардной коррупционной схеме с участием Российских чиновников.
Первые слушания по делу о смерти Перепиличного состоялись в апреле этого года, тогда подруга предпринимателя Эльмира Мединска сказала, что перепиличный перед смертью опасался за свою жизнь и чувствовал себя плохо за день до того, как скончался. Накануне смерти, сказала Мединска, они были с Перепиличным в баре в Париже, он отказался есть блюдо, которое принес официант, потому что стал переживать, что оно отравлено.
Изначально результаты расследования должны были озвучить в начале этого года, но после покушения на убийство Александра и Юлии Скрипаль, слушания по делу перенесли сначала на апрель, потом на июнь. Александр Перепеличный умер в 2012 году. Расследование длится шесть лет.
МВД Великобритании сейчас вернулось к изучению обстоятельств смертей 14 россиян, которые умерли в стране за последние годы.
Комментарии6
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noxepy_7_40_ 27 июня 2018 | 14:21
А он точно умер?
idruker 27 июня 2018 | 14:24
noxepy_7_40_: ню да, попридуривайся.
vladimirgornitsky 27 июня 2018 | 14:32
С миру по нитке - плешивому тюремная роба.
archibald_dandy_esquire 27 июня 2018 | 14:43
vladimirgornitsky:
" МВД Великобритании сейчас вернулось к изучению обстоятельств смертей 14 россиян, которые умерли в стране за последние годы. "
и везде торчат волосатые уши плешивого
sg90 27 июня 2018 | 14:48
Почти как в анекдоте. Агент МИ-6 шлепнул очередного россиянина, живущего в Англии и заплакал, - "До чего же кровавый тиран Путин довел старую добрую Англию! Людей среди бела дня на улицах убивают"
Лживые английские ублюдки не смогла по свежайшим следам раскрыть покушение на Скрипалей. Куда уж такие старые дела им расследовать? Тем более дядя мог просто сам помереть, такое бывает ))
idruker 27 июня 2018 | 14:51
sg90: кривляния не только не производят положительного впечатления, но даже скорее отрицательные.