В центральном уголовном суде Лондона начались слушания по делу о смерти предпринимателя Александра Перепиличного

Cегодня в полдень по Москве в центральном уголовном суде Лондона Олд Бейли начались слушания по делу о таинственной смерти российского предпринимателя Александра Перепиличного.

Александр Перепиличный умер 6 лет назад на пороге своего дома после утренней пробежки. Сначала британское следствие считало смерть несчастным случаем, но дело было возвращено на доследование и спустя два года следствие установило, что Перепиличный умер в результате отравления редким ядом, созданным на основе экстракта желтого жасмина, действие этого яда было описано Артуром Конан Дойлем. Накануне смерти Александр Перепеличный должне был дать показания в суде в Швейцарии по делу о многомиллиардной коррупционной схеме с участием Российских чиновников.

Первые слушания по делу о смерти Перепиличного состоялись в апреле этого года, тогда подруга предпринимателя Эльмира Мединска сказала, что перепиличный перед смертью опасался за свою жизнь и чувствовал себя плохо за день до того, как скончался. Накануне смерти, сказала Мединска, они были с Перепиличным в баре в Париже, он отказался есть блюдо, которое принес официант, потому что стал переживать, что оно отравлено.

Изначально результаты расследования должны были озвучить в начале этого года, но после покушения на убийство Александра и Юлии Скрипаль, слушания по делу перенесли сначала на апрель, потом на июнь. Александр Перепеличный умер в 2012 году. Расследование длится шесть лет.

МВД Великобритании сейчас вернулось к изучению обстоятельств смертей 14 россиян, которые умерли в стране за последние годы.