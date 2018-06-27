В Гааге через полтора часа начнется голосование по расширению мандата Организации по запрещению химоружия
Она может получить возможность называть виновных в химатаках.
Расширить мандат ОЗХО предложила Великобритания. Именно она стала инициатором Специальной конференции организации в Гааге. Свое предложение Лондон объясняет обеспокоенностью из-за отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Британии считают, что за этим стоит Россия. Другой повод – применение химоружия в Сирии, за которое, по мнению западных стран, ответственно правительство Башара Асада. Россия не поддерживает проект расширения мандата ОЗХО: по мнению главы делегации Георгия Каламанова, нельзя наделять техническую структуру квазипрокурорскими полномочиями. Это, как считает замминистра промышленности, может подорвать режим нераспространения химоружия. Россию поддержал ряд стран, включая Китай и Сирию. Вместе с тем многие западные страны, наоборот, поддерживают позицию Великобритании. В частности, глава нидерландского МИДа Стеф Блок считает, что возможность называть виновных в атаках может быть полезной, если не справляется Совет Безопасности ООН. Тем временем свои поправки предлагали Белоруссия и Казахстан. Они предусматривают лишение права ОЗХО называть виновных в применении защищенных веществ. Однако они были отклонены, сказал постпред Британии при организации Питер Уилсон.
В голосовании не будут учитываться воздержавшиеся: для принятия нового мандата ОЗХО достаточно будет набрать простое большинство голосов.
Комментарии5
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yralez 27 июня 2018 | 14:22
Лучше сразу открыть заседание трибунала.....пока представитель РФ не сбежал..
beobachter 27 июня 2018 | 14:33
https://echo.msk.ru/news/2229728-echo.html по мнению главы делегации Георгия Каламанова, нельзя наделять техническую структуру квазипрокурорскими полномочиями.
Правильнааа! Виновных должны назначать бастрыкинский СК и самый справедливый басманный суд....
archibald_dandy_esquire 27 июня 2018 | 14:40
beobachter:
" по мнению главы делегации Георгия Каламанова, нельзя наделять техническую структуру квазипрокурорскими полномочиями. "
а роскомпозор, ропотредпозор и другие технические организации можно наделять квазипрокурорскими полномочиями закрывать, запрещать, гнобить неугодных режиму
vlabumur 27 июня 2018 | 14:37
Дорогой Президент, партия и правительство.
Гаага по моему хочет..
Если мягко сказать:"ждет ВАС в гости."
karachaev4 27 июня 2018 | 14:40
У Белоруссии и Казахстана нет и не может быть своих поправок и мнений. Это Володя по-братски их попросил)