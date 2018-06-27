В Гааге через полтора часа начнется голосование по расширению мандата Организации по запрещению химоружия

Она может получить возможность называть виновных в химатаках.

Расширить мандат ОЗХО предложила Великобритания. Именно она стала инициатором Специальной конференции организации в Гааге. Свое предложение Лондон объясняет обеспокоенностью из-за отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Британии считают, что за этим стоит Россия. Другой повод – применение химоружия в Сирии, за которое, по мнению западных стран, ответственно правительство Башара Асада. Россия не поддерживает проект расширения мандата ОЗХО: по мнению главы делегации Георгия Каламанова, нельзя наделять техническую структуру квазипрокурорскими полномочиями. Это, как считает замминистра промышленности, может подорвать режим нераспространения химоружия. Россию поддержал ряд стран, включая Китай и Сирию. Вместе с тем многие западные страны, наоборот, поддерживают позицию Великобритании. В частности, глава нидерландского МИДа Стеф Блок считает, что возможность называть виновных в атаках может быть полезной, если не справляется Совет Безопасности ООН. Тем временем свои поправки предлагали Белоруссия и Казахстан. Они предусматривают лишение права ОЗХО называть виновных в применении защищенных веществ. Однако они были отклонены, сказал постпред Британии при организации Питер Уилсон.

В голосовании не будут учитываться воздержавшиеся: для принятия нового мандата ОЗХО достаточно будет набрать простое большинство голосов.