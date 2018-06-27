Дания может не выдать разрешения на строительство «Северного потока – 2»
О такой возможности сегодня рассказал её премьер-министр Лёкке Расмуссен.
Это решение в любом случае не может заблокировать сам проект, но проблемы с ним могут появиться позже, — сказал «Эху Москвы» ведущий аналитик фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
Игорь Юшков добавил, что министр энергетики Александр Ровак наверняка обсуждал сегодня в Вашингтоне Северный поток-2, но вряд ли они смогли прийти к какому-либо компромиссу.
США — главный противник реализации «Северного-потока-2». Американскую сторону, которая также заинтересована в европейском газовом рынке, не устраивает возрастающая зависимость ЕС от российских энергоносителей. Одним из инструментов давления стал принятый в прошлом году закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» — он позволяет вводить односторонние ограничения в том числе против фирм, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Не так давно госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Америка продолжит оказывать давление, чтобы свернуть проект.
А в середине июня переговоры с ЕС об остановке реализации газопровода начала вести Украина. Власти страны считают «Северный поток-2» геополитическим проектом, нацеленным на «уничтожение «Европы». В России настаивают, что проект не имеет отношения к политике и представляет исключительно экономический интерес.
Газопровод из России в Европу через Балтийское море планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Половина проекта финансируется европейскими партнерами «Газпрома».
Комментарии21
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kara 27 июня 2018 | 14:24
а чем Европа рискует? наоборот, тех кто хочет продавать газ полно и чем больше будет предложений тем Европе выгодней.
noxepy_7_40_ 27 июня 2018 | 14:34
kara: Котик, ты напиши Меркель об этом, а то старушка не знает. Глядишь, Европа тебе спасибо скажет.
lnmanusnostras1 27 июня 2018 | 14:25
Дания сделает так, как скажет Германия а не США. Так что наши укродрузья, откуда пошла эта новость, не радуйтесь своим придумкам)
proxozhij 27 июня 2018 | 14:28
"Половина проекта финансируется европейскими партнерами «Газпрома»." — Явная опечатка. Читать следует так: "Половина проекта разворовывается «Газпромом».
m_doc 27 июня 2018 | 14:31
proxozhij: А вам в Чикаго не всё ли равно? Или больше некуда свой любопытный нос засунуть.
Кста, как там Родченков? Грят, с собой пытался покончить. На Эхе не желают об этом рассказывать. Интересно, почему..:)
andy116k 27 июня 2018 | 14:42
m_doc: Его Мутко довел. Лет ю говорит спик фром ёр харт.
m_doc 27 июня 2018 | 14:46
andy116k: У Родченкова тоже акцент будь здоров. Шпарит исключительно русскими буквами:)
olegleon 27 июня 2018 | 14:29
Эхо в своём стиле. "немного" подкорректировали новость и выдали за эксклюзив, убрав неудобные слова
"заявил премьер-министр Дании Люкке Расмуссен на совместной пресс-конференции с главой украинского кабмина Владимиром Гройсманом, сообщается на сайте правительства Украины"
mercer57 27 июня 2018 | 14:29
опять отхлестали рашку ссаной тряпкой по роже...)))
m_doc 27 июня 2018 | 14:35
mercer57: Да ладно. А чего тогда Германия утирается?:)
krek63 27 июня 2018 | 14:42
mercer57: Катрюлям не стоит сильно радоваться. Уже был предусмотрен вариант обхода Дании.
vlabumur 27 июня 2018 | 14:31
Да какая разница,бросим мы на запад 10 трубопроводов,выкачаем все ресурсы,вырученные деньги опять на запад.
А Россия с голой жопой.
Пенсионная реформа это ясно показала,самые дремучие все поняли.
kp6ic 27 июня 2018 | 14:35
вот и все. а счастье для путина было так близко.
m_doc 27 июня 2018 | 14:37
kp6ic: Что всё-то? Построят Сев. Поток-2, не баись:)
chrom58 27 июня 2018 | 14:36
Почему не сказано, что датчанин сказал это в разговоре с украинским коллегой?! На ЭХЕ опять полуправда(((
physik 27 июня 2018 | 14:42
chrom58: А что это меняет?
Вы что, хотите сказать. что смысл заявлений меняется от того, когда и где оно делается?
chrom58 27 июня 2018 | 14:47
physik: Просто с немцами он говорил, что "будем сотрудничать в этом вопросе в полной мере". А на Украине сказал типа "возможно и нет". Политика. А ЭХУ все сложнее и сложнее доверять...
olegleon 27 июня 2018 | 14:53
physik: "сообщается на сайте правительства Украины"
как там труп убиенного Бабченко?
vvs7651 27 июня 2018 | 14:37
И правильно сделает...
lom2011 27 июня 2018 | 14:40
Наверное это будет правильно. Подпитывать государство, где у руля лжецы, грабители, насильники, могут только очень коррумпированные люди. Такие, как некоторые чиновники и представители крупного бизнеса Германии.
m_doc 27 июня 2018 | 14:43
lom2011: Сев. потоком-1 подпитывать можно, а потоком-2 уже нельзя? Там что, газ более кровавый?
Смешные вы, борцуны. А уж какие глупыя.....:))