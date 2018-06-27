Дания может не выдать разрешения на строительство «Северного потока – 2»

О такой возможности сегодня рассказал её премьер-министр Лёкке Расмуссен.

Это решение в любом случае не может заблокировать сам проект, но проблемы с ним могут появиться позже, — сказал «Эху Москвы» ведущий аналитик фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Игорь Юшков добавил, что министр энергетики Александр Ровак наверняка обсуждал сегодня в Вашингтоне Северный поток-2, но вряд ли они смогли прийти к какому-либо компромиссу.

США — главный противник реализации «Северного-потока-2». Американскую сторону, которая также заинтересована в европейском газовом рынке, не устраивает возрастающая зависимость ЕС от российских энергоносителей. Одним из инструментов давления стал принятый в прошлом году закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» — он позволяет вводить односторонние ограничения в том числе против фирм, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Не так давно госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Америка продолжит оказывать давление, чтобы свернуть проект.

А в середине июня переговоры с ЕС об остановке реализации газопровода начала вести Украина. Власти страны считают «Северный поток-2» геополитическим проектом, нацеленным на «уничтожение «Европы». В России настаивают, что проект не имеет отношения к политике и представляет исключительно экономический интерес.

Газопровод из России в Европу через Балтийское море планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Половина проекта финансируется европейскими партнерами «Газпрома».