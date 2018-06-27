В Москве проходят переговоры Сергея Лаврова и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона
В Москве в эти минуты проходят переговоры главы МИДа Сергея Лаврова и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Журналисты на встречу не допущены. Меры безопасности усилены на территории, которая прилегает к особняку МИДа. Как ожидается позже, сегодня Болтон будет принят в Кремле. В Вашингтоне, анонсируя визит, отмечали, что Болтон обсудит с российскими партнерами возможную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина.
Комментарии4
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pyco_mypucmo 27 июня 2018 | 13:46
)(уйла и в Австралию приглашали, что послать на *уй.
nikolaitschi 27 июня 2018 | 14:14
А я думал Лавровы займутся, наконец, Магнитом, а они все на ерунду отвлекаются!
mystar 27 июня 2018 | 14:20
Россия изгой, изгой. Вот только к Путину и Лаврову очередь из западных политиков стоит на прием.)))))))
pipka 27 июня 2018 | 14:26
Изоляция в деле. Изолента. наверное, китайская