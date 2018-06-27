В Москве проходят переговоры Сергея Лаврова и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона

В Москве в эти минуты проходят переговоры главы МИДа Сергея Лаврова и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Журналисты на встречу не допущены. Меры безопасности усилены на территории, которая прилегает к особняку МИДа. Как ожидается позже, сегодня Болтон будет принят в Кремле. В Вашингтоне, анонсируя визит, отмечали, что Болтон обсудит с российскими партнерами возможную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина.