Более 17% мужчин и 6 с половиной процентов женщин могут не дожить до нового возраста выхода на пенсию

Таковы предварительные расчеты института демографии Высшей школы экономики. У россиян, попадающих в переходный период увеличения пенсионного возраста, шансы дожить до пенсии снижаются с каждым годом. Согласно правительственному законопроекту, через 10-15 лет женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65.