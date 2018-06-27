Более 17% мужчин и 6 с половиной процентов женщин могут не дожить до нового возраста выхода на пенсию
Таковы предварительные расчеты института демографии Высшей школы экономики. У россиян, попадающих в переходный период увеличения пенсионного возраста, шансы дожить до пенсии снижаются с каждым годом. Согласно правительственному законопроекту, через 10-15 лет женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65.
Комментарии5
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danko1 27 июня 2018 | 13:53
На бумаге всё хорошо, даже 25 млн. рабочих мест Путин обеспечил, и средняя зарплата якобы выросла.
Бумага стерпит любую ложь.
Только если сейчас более трети россиян не доживают до пенсии, то откуда при разваленном здравоохранении их число должно уменьшиться?
pipka 27 июня 2018 | 14:02
на эхе радуются или что? Почему эта новость заполонила всю новостную ленту?!
koulikoff 27 июня 2018 | 14:24
Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, а сколько %% сейчас не доживает до пенсии?
Спасибо заранее
mystar 27 июня 2018 | 14:24
Могут дожить а могут не дожить. Эксперды ВШЭ в своем репертуаре. Highly likely как обычно.))))))))
orein51 27 июня 2018 | 14:41
для суперпрограммы этого мало. будут и другие реформы....