Почти 26 тысяч человек в мире заболели холерой с начала года, утверждают в Роспотребнадзоре
Там называют, прежде всего, Конго, Нигерию, Сомали и Кению. Чтобы не заразиться, нужно соблюдать меры предосторожности, — рассказала ТАСС представитель ведомства Ирина Петрова.
По словам Петровой, в Роспотребнадзоре принимают меры, чтобы не допустить завоза инфекции в нашу страну.
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