Сейм Польши отменил уголовную ответственность за публичное обвинение поляков в причастности к Холокосту

Ранее в документе фиксировалось «тюремное заключение на срок до 3-х лет». Наказание было предусмотрено из-за высказывания о причастности поляков к совершенным Третьим рейхом преступлениям. Эти спорные нормы приняты в начале года, привели к конфликту с рядом стран, в том числе с Израилем, Украиной и США. Не дожидаясь решения Конституционного суда с предложением пересмотреть закон, сегодня выступило правительство Польши.