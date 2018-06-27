Сейм Польши отменил уголовную ответственность за публичное обвинение поляков в причастности к Холокосту
Ранее в документе фиксировалось «тюремное заключение на срок до 3-х лет». Наказание было предусмотрено из-за высказывания о причастности поляков к совершенным Третьим рейхом преступлениям. Эти спорные нормы приняты в начале года, привели к конфликту с рядом стран, в том числе с Израилем, Украиной и США. Не дожидаясь решения Конституционного суда с предложением пересмотреть закон, сегодня выступило правительство Польши.
Комментарии9
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polba 27 июня 2018 | 13:51
А о причастности поляков к собственным польским преступлениям против евреев и немцев в 1945-47гг там упоминалось?
Я имею ввиду погромы в Кельце и зверства поляков в процессе депортации немцев из Силезии и Вост.Пруссии.
alaniron 27 июня 2018 | 13:55
polba: Об этом говорить нельзя, как и об праздновании евреями праздника памяти о 1946 годе в Польше, но в 46-м уже не было фашистов. Как и Петлюра убийца 100 тыс евреев, в честь его памяти еврей - глава правительства Украины стоит по стойке смирно - позорище.
kara 27 июня 2018 | 13:56
мат Шейнина Эхо заметило,а то что сейчас на Первом говорят про Сенцова, заметят?
а ведь это похоже на "убийство" Бабченко
sborisych 27 июня 2018 | 14:23
kara:
Смотрите Первый? Бедняга...
vlabumur 27 июня 2018 | 14:28
kara: а то что сейчас на Первом говорят про Сенцова, заметят?
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Преображенский
И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
Преображенский:
Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе. Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.(с)
Если смотреть по ТВ шейниных,норкиных бабоянов соловьевых. то шизофрения неизбежна..
oxlomon 27 июня 2018 | 14:36
vlabumur:
Re: шизофрения неизбежна
Судя по высказываниям местной “либеральной” публики, она давно уже находится в этой стадии, т.е. предаётся этому сомнительному TV-удовольствию с особым сладострастием. :)
mystar 27 июня 2018 | 14:34
kara: мат Шейнина Эхо заметило,а то что сейчас на Первом говорят про Сенцова, заметят?
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Навряд ли. В западных сми например "не заметили" убийство цигана вна Украине, хотя за несколько дней до этого горячо осуждали нападения нациков на таборы. Посмотрим что прояснится по Родченкову еще.
sborisych 27 июня 2018 | 14:25
Признают ошибки, отменяют идиотские законы, самими принятые... Ивропа.. Куда нашим долбакам до них..
sneer1 27 июня 2018 | 14:35
Умение признавать свои ошибки - признак не только силы, но и ума.