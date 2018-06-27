Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в Рязань
Об этом ТАСС сообщила его супруга, при этом она не смогла уточнить, в какую именно колонию доставлен ее муж. До сих пор Белых находился в СИЗО Лефортово. Он был признан виновным в получении взятки и приговорен к восьми годам колонии строгого режима.
Комментарии6
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kara 27 июня 2018 | 13:47
не далеко от Москвы.
а тут и Родченков чуть не само убился и выступил военный, который лично Сенцову взрывчатку передал
patrikk_1 27 июня 2018 | 13:49
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в Рязань...
Этапируйте его в Израиль или США.
parasuk_ 27 июня 2018 | 13:54
Будет местечко для своего сообщника навального греть :)
ukov 27 июня 2018 | 14:17
parasuk_:
для своего сообщника навального греть :)
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главное передачки от Лёхи недалеко возить.
dekadik 27 июня 2018 | 13:57
Своих не бросают...могли бы и по хуже участь приготовить, например "Полярную Сову"....но ведь Едиросс как никак....жалко.
alaniron 27 июня 2018 | 13:57
Скоро этапируют в кресло губернатора кировской области.