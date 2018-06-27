Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в Рязань...

Об этом ТАСС сообщила его супруга, при этом она не смогла уточнить, в какую именно колонию доставлен ее муж. До сих пор Белых находился в СИЗО Лефортово. Он был признан виновным в получении взятки и приговорен к восьми годам колонии строгого режима.