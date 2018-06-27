Сейм Польши отменил уголовную ответственность за обвинения поляков в Холокосте
За поправки выступили 288 депутатов, 25 против. Ранее за подобное обвинение грозило наказание в виде тюремного заключения в виде на срок до 3-х лет. Этот документ также содержит запрет пропаганды в Польше бандеровской идеологии и отрицаний геноцида на Волыни. Эти спорные нормы, принятые в начале года, привели к конфликту в отношениях Польши с Израилем, Украиной и США.
Власти Польши пересмотрят часть положений принятого в республике закона о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к холокосту. Об этом ранее Польскому радио заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михаил Дворчик.
Такое решение вызвано большим общественным резонансом и критикой в адрес закона, — рассказал собственный корреспондент «Эха» в Польше Вацлав Радзивинович.
Проект поправок в закон уже направлен парламентариям.
Комментарии4
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odobryam_s 27 июня 2018 | 13:12
Знают кошки, чье мясо съели!
novyrusich 27 июня 2018 | 13:25
odobryam_s: Знают, куонечно.
И в России тоже знают. Поэтому и запретили публикацию "Черной книги" Гроссмана и Эренбурга о преступлениях нацистов на территории СССР.
Там ненужная правда была.
Все все знают, но удобней делать вид, что не знаешь.
Вон в Литве писательница Рута Ванагайте написала о геноциде евреев в Литве то, что все и так знали, так ее затравили соотечественники..
andreyoo 27 июня 2018 | 13:21
Сейм Польши отменил уголовную ответственность за обвинения поляков в Холокосте
За поправки выступили 288 депутатов, 25 против.
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ИЧСХ, ответственность они ввели буквально полгода над. Тем же составом Сейма. Ну вы оценили, да, скорость переобувания гордых шляхтичей.
Не знаю, а копать лень, как распределились голоса депутатов полгода назад при принятии этого закона.
parasuk_ 27 июня 2018 | 13:24
Справедливости ради, надо признать, что поляки холокостили племя соломоново не хуже немцев