Сейм Польши отменил уголовную ответственность за обвинения поляков в Холокосте

За поправки выступили 288 депутатов, 25 против. Ранее за подобное обвинение грозило наказание в виде тюремного заключения в виде на срок до 3-х лет. Этот документ также содержит запрет пропаганды в Польше бандеровской идеологии и отрицаний геноцида на Волыни. Эти спорные нормы, принятые в начале года, привели к конфликту в отношениях Польши с Израилем, Украиной и США.

Власти Польши пересмотрят часть положений принятого в республике закона о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к холокосту. Об этом ранее Польскому радио заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михаил Дворчик.

Такое решение вызвано большим общественным резонансом и критикой в адрес закона, — рассказал собственный корреспондент «Эха» в Польше Вацлав Радзивинович.

Проект поправок в закон уже направлен парламентариям.