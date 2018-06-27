Замоскворецкий суд приостановил решение бюро «Яблока» об отмене выдвижения кандидатом в мэры столицы Сергея Митрохина

Глава московского отделения партии может продолжить сбор подписей муниципальных депутатов в свою поддержку.

Решение суда пока временное: обеспечительные меры наложены до основного рассмотрения иска Митрохина к «Яблоку», назначенному на ближайший понедельник. В партии считают эти действия вмешательством государства в ее внутреннюю жизнь и собираются обжаловать определение. В частности, зампред «Яблока» Николай Рыбаков сказал, что партия сама определяет своих кандидатов. Митрохин, между тем, сказал, что обеспечительные меры позволят собрать ему подписи и окончательно зарегистрироваться кандидатом на мэрских выборах в Москве. Если, правда, это будет позволено решением суда, впрочем, Митрохин в своей победе не сомневается. Напомним, конференция «Яблока» выдвинула главу своего московского отделения в минувшую пятницу. На следующий день контрольно-ревизионная комиссия партии отменила это решение, поскольку кандидатура не была согласована федеральным бюро. Кроме того, в «Яблоке говорят», что 14 делегатов конференции были незаконно лишены голоса. Несмотря на это, Митрохин все равно подал документы в Мосгоризбирком для участия в выборах столичного мэра.

Кризис в «Яблоке» идет с начала июня, когда победитель праймериз, глава Тверского района Яков Якубович отказался стать кандидатом на выборах мэра. С тех пор кандидат от партии, поддержанный всеми ее органами, так и не был определен.