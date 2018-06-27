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13:00, 27 июня 2018

В Гааге через несколько часов начнется голосование, которое может радикально изменить ОЗХО

Организация сможет называть виновных в химатаках.

Сделать ОЗХО зубастой предложила Великобритания. Лондон серьезно встревожил инцидент в Солсбери. Британские власти считают, что против бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери применили химоружие и что за этим стоит Россия. Еще одна причина расширить мандат Организации по запрещению химического оружия – это применение отравляющих веществ в Сирии. Западные страны обвиняют в этом правительство страны, чью армию поддерживает своими силами Россия. Британия считает, что ОЗХО должна не только устанавливать факт применения химического оружия, но и называть виновных. О поддержке такого предложения объявили 28 стран Евросоюза и 13 государств-партнеров ЕС, а также США и их союзники  — Канада, Турция, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Россия – против. И на стороне Москвы только Китай, Сирия и Иран. Всего в ОЗХО 192 государства, но процедура голосования такова, что учитываются только голоса «за» и «против», а права вето, как в Совбезе ООН, у России здесь нет.

Голосование начнется в 15.30 по московскому времени.

Комментарии

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mikhail_spb_ 27 июня 2018 | 13:12


В Гааге точат очередной нож в израненную спину нацдилеру?

danko1 27 июня 2018 | 13:15

mikhail_spb_: Баба яга выступит, как всегда, против. Нечего Россию, ту, что Путин, в преступлениях уличать.
И союзники у "солнцеликого" один "лучше" другого.

zmeelov_1 27 июня 2018 | 13:23

danko1: Ну и подотрутся своей конвенцией о хим оружии.. Делов то. На Россию хрен надавишь - ответка быстро прилетит и придётся галстуки жрать всем.

ura_123 27 июня 2018 | 13:26

zmeelov_1: Зачем на рассею давить,достаточно положить то самое о чём ты грезишь.

spb_aborigen 27 июня 2018 | 13:26

zmeelov_1:
Под дверь им нассышь?

serhio_25__ 27 июня 2018 | 13:18

mikhail_spb_: Гаага была российским союзником, чтобы ударить в спину? Госдеповские хомяки, хоть иногда думают, что пишут?

ura_123 27 июня 2018 | 13:14

И мы даже знаем кто постарается наложить вето на эти изменения,как и в создании трибунала по сбитому малазийскому Боингу...

rihard 27 июня 2018 | 13:16

ura_123: Права вето здесь нет!

ura_123 27 июня 2018 | 13:23

rihard: Спасибо,я прочитал новость.

serhio_25__ 27 июня 2018 | 13:26

rihard: ""Права вето здесь нет! "" - тупо право сильного. И никто этого не скрывает.

pedro_juares 27 июня 2018 | 13:16

》учитываются только голоса «за» и «против», а права вето, как в Совбезе ООН, у России здесь нет.

Ах, печалька, печалька...

i_c_e 27 июня 2018 | 13:16

Интересно будет услышать мотивацию отказа от представителей России, Китая, Сирии и Ирана. При «вы всёврёте» это же совершенно не важно «назван» виновный или нет. Но как-то же надо обосновать почему не должно быть такого права у ОЗХО.

serhio_25__ 27 июня 2018 | 13:21

США хотят создать аналог ВАДА. Когда непонятные люди на основании непонятных решений и бездоказательно будут наказывать неугодных Американской империи.

dedctolet 27 июня 2018 | 13:25

Сирия и Иран это понятно.С Китаем как-то мутно.А почему вот Москва против?Неужели и правда личико в пуху?

(комментарий скрыт)

radionews 27 июня 2018 | 13:25

Китай как обычно не за и не против.
Китай откармливает Россию для себя. Как чушку в хлеву.
Он вне политики, это реальная Поднебесная. А все остальные просто мусор, который ветер носит у основания мира. Мир же - это Китай.

snikkersnepper 27 июня 2018 | 13:26

ОЗХО действительно "радикально изменится" тогда, когда будет устанавливать обстоятельства применения ХО на месте, а не по постам в соцсетях или по присланным ГОД спустя "доказательствам". Все остальное - это простая говорильня, каких тут и без этого из ушей лезет.

Пс. Я так понимаю, про простое правило, что виновных в чем либо определяет СУД, а не чиновники, наши демократичные хомячки (на Эхе или в ОЗХО) благополучно забыли.

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