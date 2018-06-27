В Гааге через несколько часов начнется голосование, которое может радикально изменить ОЗХО

Организация сможет называть виновных в химатаках.

Сделать ОЗХО зубастой предложила Великобритания. Лондон серьезно встревожил инцидент в Солсбери. Британские власти считают, что против бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери применили химоружие и что за этим стоит Россия. Еще одна причина расширить мандат Организации по запрещению химического оружия – это применение отравляющих веществ в Сирии. Западные страны обвиняют в этом правительство страны, чью армию поддерживает своими силами Россия. Британия считает, что ОЗХО должна не только устанавливать факт применения химического оружия, но и называть виновных. О поддержке такого предложения объявили 28 стран Евросоюза и 13 государств-партнеров ЕС, а также США и их союзники — Канада, Турция, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Россия – против. И на стороне Москвы только Китай, Сирия и Иран. Всего в ОЗХО 192 государства, но процедура голосования такова, что учитываются только голоса «за» и «против», а права вето, как в Совбезе ООН, у России здесь нет.

Голосование начнется в 15.30 по московскому времени.