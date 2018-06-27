В Гааге через несколько часов начнется голосование, которое может радикально изменить ОЗХО
Организация сможет называть виновных в химатаках.
Сделать ОЗХО зубастой предложила Великобритания. Лондон серьезно встревожил инцидент в Солсбери. Британские власти считают, что против бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери применили химоружие и что за этим стоит Россия. Еще одна причина расширить мандат Организации по запрещению химического оружия – это применение отравляющих веществ в Сирии. Западные страны обвиняют в этом правительство страны, чью армию поддерживает своими силами Россия. Британия считает, что ОЗХО должна не только устанавливать факт применения химического оружия, но и называть виновных. О поддержке такого предложения объявили 28 стран Евросоюза и 13 государств-партнеров ЕС, а также США и их союзники — Канада, Турция, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Россия – против. И на стороне Москвы только Китай, Сирия и Иран. Всего в ОЗХО 192 государства, но процедура голосования такова, что учитываются только голоса «за» и «против», а права вето, как в Совбезе ООН, у России здесь нет.
Голосование начнется в 15.30 по московскому времени.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 27 июня 2018 | 13:12
В Гааге точат очередной нож в израненную спину нацдилеру?
danko1 27 июня 2018 | 13:15
mikhail_spb_: Баба яга выступит, как всегда, против. Нечего Россию, ту, что Путин, в преступлениях уличать.
И союзники у "солнцеликого" один "лучше" другого.
zmeelov_1 27 июня 2018 | 13:23
danko1: Ну и подотрутся своей конвенцией о хим оружии.. Делов то. На Россию хрен надавишь - ответка быстро прилетит и придётся галстуки жрать всем.
ura_123 27 июня 2018 | 13:26
zmeelov_1: Зачем на рассею давить,достаточно положить то самое о чём ты грезишь.
spb_aborigen 27 июня 2018 | 13:26
zmeelov_1:
Под дверь им нассышь?
serhio_25__ 27 июня 2018 | 13:18
mikhail_spb_: Гаага была российским союзником, чтобы ударить в спину? Госдеповские хомяки, хоть иногда думают, что пишут?
ura_123 27 июня 2018 | 13:14
И мы даже знаем кто постарается наложить вето на эти изменения,как и в создании трибунала по сбитому малазийскому Боингу...
rihard 27 июня 2018 | 13:16
ura_123: Права вето здесь нет!
ura_123 27 июня 2018 | 13:23
rihard: Спасибо,я прочитал новость.
serhio_25__ 27 июня 2018 | 13:26
rihard: ""Права вето здесь нет! "" - тупо право сильного. И никто этого не скрывает.
pedro_juares 27 июня 2018 | 13:16
》учитываются только голоса «за» и «против», а права вето, как в Совбезе ООН, у России здесь нет.
Ах, печалька, печалька...
i_c_e 27 июня 2018 | 13:16
Интересно будет услышать мотивацию отказа от представителей России, Китая, Сирии и Ирана. При «вы всёврёте» это же совершенно не важно «назван» виновный или нет. Но как-то же надо обосновать почему не должно быть такого права у ОЗХО.
serhio_25__ 27 июня 2018 | 13:21
США хотят создать аналог ВАДА. Когда непонятные люди на основании непонятных решений и бездоказательно будут наказывать неугодных Американской империи.
dedctolet 27 июня 2018 | 13:25
Сирия и Иран это понятно.С Китаем как-то мутно.А почему вот Москва против?Неужели и правда личико в пуху?
radionews 27 июня 2018 | 13:25
Китай как обычно не за и не против.
Китай откармливает Россию для себя. Как чушку в хлеву.
Он вне политики, это реальная Поднебесная. А все остальные просто мусор, который ветер носит у основания мира. Мир же - это Китай.
snikkersnepper 27 июня 2018 | 13:26
ОЗХО действительно "радикально изменится" тогда, когда будет устанавливать обстоятельства применения ХО на месте, а не по постам в соцсетях или по присланным ГОД спустя "доказательствам". Все остальное - это простая говорильня, каких тут и без этого из ушей лезет.
Пс. Я так понимаю, про простое правило, что виновных в чем либо определяет СУД, а не чиновники, наши демократичные хомячки (на Эхе или в ОЗХО) благополучно забыли.