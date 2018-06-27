Верхняя палата парламента Нидерландов проголосовала за запрет ношения в общественных местах одежды, закрывающей лицо

По новому закону, который, как предполагается, вступит в силу в начале следующего года, в транспорте, школах, больницах и госучреждениях нельзя будет носить паранджу, никаб и чадру. Нарушителям грозит штраф в размере 400 евро.

Ранее похожие законы ввели у себя Дания, Австрия, Бельгия и Франция. Они также введены в ряде регионов Швейцарии и Испании, а также в канадском Квебеке.