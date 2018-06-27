Верхняя палата парламента Нидерландов проголосовала за запрет ношения в общественных местах одежды, закрывающей лицо
По новому закону, который, как предполагается, вступит в силу в начале следующего года, в транспорте, школах, больницах и госучреждениях нельзя будет носить паранджу, никаб и чадру. Нарушителям грозит штраф в размере 400 евро.
Ранее похожие законы ввели у себя Дания, Австрия, Бельгия и Франция. Они также введены в ряде регионов Швейцарии и Испании, а также в канадском Квебеке.
Комментарии7
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vladimir1_57 27 июня 2018 | 12:41
А в общественных местах без одежды можно?
vit0nix 27 июня 2018 | 12:55
vladimir1_57: съезди и проверь
len56 27 июня 2018 | 12:55
Европа просыпается.
Скоро муслимов начнут гнать обратно в их помоечные страны....Давно пора избавляться от паразитов!
vinibi_ 27 июня 2018 | 12:59
А может проще?- закрыл рожу- чемодан-вокзал-арабские эмираты!!!
balamuto 27 июня 2018 | 13:00
len56: Верхняя палата парламента Нидерландов проголосовала за запрет ношения в общественных местах одежды, закрывающей лицо и ГЕНИТАЛИИ.
vvs7651 27 июня 2018 | 13:02
Молодцы!
odobryam_s 27 июня 2018 | 13:06
Лично видел в московском метро, как в вагон с женщиной в хиджабе и полном мусульманском прикиде люди НЕ ЗАХОДЯТ! Я сдуру зашел в почти пустой вагон (остальные были вполне себе заполнены) и мне было не по себе.... Потом присмотрелся - многие просто пропускали наш поезд! Вот такой вот факт. Ни к чему не призываю, но советую все же быть осторожными с этими ортодоксалами!