Наталья Поклонская посетила фигуранта «дела Крымских диверсантов» Андрея Захтея, — сообщает издание Медиазона
Депутат Госдумы Наталья Поклонская посетила в симферопольской колонии фигуранта «дела Крымских диверсантов» Андрея Захтея, — сообщает издание Медиазона. Оно отмечает, что инициатором встречи выступила сама Поклонская – для Захтея ее визит стал неожиданностью.
Он был задержан в августе 2016 года. Заключенный обвинения отрицал, рассказывал, что после задержания его пытали электрическим током. Позже он заключил сделку со следствием, его приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 27 июня 2018 | 12:48
Истосковалась Поклонская, сидючи в российской ГосДуре, по настоящим мужикам..
danko1 27 июня 2018 | 12:57
kottigr1: Осматривает тюрьму, где и ей в будущем найдется место в соответствии с её "заслугами".
ura_123 27 июня 2018 | 13:10
kottigr1: Может не по мужикам,а по "настоящей" работе-арестовывать,пытать,судить,а потом интересоваться-ну как сидится?
odobryam_s 27 июня 2018 | 12:48
Я бы ее и на порог не пустил!
vilingrad 27 июня 2018 | 13:07
odobryam_s: Ну почему... обслуживание в номерах... тьфу!.. в камерах...
zhrv 27 июня 2018 | 13:07
Так и пришла в СИЗО, с "мироточащим" бюстом Николая?