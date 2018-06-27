Депутат Госдумы Наталья Поклонская посетила в симферопольской колонии фигуранта «дела Крымских диверсантов» Андрея Захтея, — сообщает издание Медиазона. Оно отмечает, что инициатором встречи выступила сама Поклонская – для Захтея ее визит стал неожиданностью.

Он был задержан в августе 2016 года. Заключенный обвинения отрицал, рассказывал, что после задержания его пытали электрическим током. Позже он заключил сделку со следствием, его приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима.