Совет Федерации пригласит министра энергетики Александра Новака на свое пленарное заседание 13-го июля
Речь пойдет о ценах на топливо, — рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сегодня ряд парламентариев вновь подняли тему цен на бензин. Не так давно их рост прекратился — после того, как правительство договорилось с нефтяниками. Мораторий на повышение цен на бензин был введен до конца июня.
Комментарии3
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danko1 27 июня 2018 | 12:45
Вор Игорь Иванович сказал, что его тоже, как автомобилиста, очень огорчает рост цен на бензин.
Неужели Путин не компенсирует своему старому подельнику затраты на подорожавший бензин?
ura_123 27 июня 2018 | 13:00
danko1: Этож как и Медведев,который обосновал повышение пенсионного возраста пожеланиями трудящихся....
odobryam_s 27 июня 2018 | 13:19
"До конца июня" осталось три дня. Так что все эти спектакли нах никому не нужны!