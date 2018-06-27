Совет Федерации пригласит министра энергетики Александра Новака на свое пленарное заседание 13-го июля

Речь пойдет о ценах на топливо, — рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сегодня ряд парламентариев вновь подняли тему цен на бензин. Не так давно их рост прекратился — после того, как правительство договорилось с нефтяниками. Мораторий на повышение цен на бензин был введен до конца июня.