Владимир Путин встретится сегодня с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном
Ранее американская сторона, анонсируя визит, заявила, что Болтон обсудит с российскими партнерами потенциальную встречу между президентами США и Россией.
Комментарии11
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danko1 27 июня 2018 | 12:40
Потенциальная встреча не означает еще, что она произойдет.
Для этого должны быть точки соприкосновения, по которым может быть достигнута договоренность.
А Путин не способен вообще к договоренности и компромиссам. Он только способен врагов всюду создавать.
kottigr1 27 июня 2018 | 12:45
danko1: Уровень Путина это встречи с секретутками Президента США.. ? Невысокого же мнения Трамп о Кремлевском старце.. Отвесил Владимиру Владимировичу соответствующий его росту потолок.
merelymy 27 июня 2018 | 12:54
Как же болт низко пал.
avp235 27 июня 2018 | 13:26
Болтон должен выяснить, будет ли Путин договариваться или опять забалтывать проблемы. Трамп попусту время терять не будет.
lager23 27 июня 2018 | 12:43
Джон заинструктирует Владимира, как надо себя вести на встрече с дядей Трампом
luger_max_otto 27 июня 2018 | 13:00
Предварительно поимеет Вована- пробу снимет что называется.
beobachter 27 июня 2018 | 12:52
Встреча с советником уже повод сообщить, что Путин всех переиграл. Добился таки встречи с советником Трампа в Москве....
sergirusso 27 июня 2018 | 12:57
КРЫМНАШ = САНКЦИИ. Если Плешак отдаст Крым - его уроют. Если Трамп снимет санкции - его уроют. Тупик, в котором оба простоят до смерти. Эту проблему решат ДРУГИЕ ЛЮДИ...
neyexo 27 июня 2018 | 13:04
sergirusso:
чтобы Трампа не урыли - он делает вещи, которых боялись делать прежние президенты. Например, помилование негритянки Алисы и многих других. От Кима попросит сделать вид, что он на все согласился. И т.д.
lager23 27 июня 2018 | 13:20
sergirusso: а, что если Вова со временем попросит гарантии личной безопасности...и свалит в сторону, на беззаботную пенсию миллиардера, в гробу-то карманов нет?
neyexo 27 июня 2018 | 13:02
Попросит если не сдать Иран, то не вмешиваться