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12:34, 27 июня 2018

Глава правительства Италии выступил против автоматического продления санкций в отношении России

Накануне саммита в Брюсселе, где будет обсуждаться выполнение минских соглашений, Джузеппе Конте сказал, что санкции являются средством, а не целью.
Ранее премьер-министр Италии заявлял, что Италия будет работать над снятием санкций в отношении России.

Комментарии

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testmeter 27 июня 2018 | 12:42

"санкции являются средством, а не целью" ///
Ну да, средством достижения цели

kottigr1 27 июня 2018 | 12:43

Глава правительства Италии выступил против автоматического продления санкций в отношении России..
Все верно.. Их иногда нужно ещё и добавлять.

agamasat 27 июня 2018 | 12:50

Остается только сожалеть, что Италия не граничит с россией. В противном случае, у нее можно было бы что-нибудь оттяпать и она знала бы об этом.

justitia 27 июня 2018 | 13:24

agamasat: :)) При таком отношении к агрессивной политике Путина, соседство с Италией может быть не такой уж несбыточной идеей. Как говорится в одном актуальном после крымнаша анекдоте : "Я загранпаспорт получать пока не буду - скоро везде будет Россия" .

dorin1987 27 июня 2018 | 12:53

Вот когда у пенсионеров возникнет вопрос - "куда деньги делись" - надо бы им показать эти изречения :)

rampa 27 июня 2018 | 12:57

интересно, сколько стоит для россиян это ничего не значащее и ничего не меняющее высказывание?

ramses333 27 июня 2018 | 13:08

Джузеппе Конте поступает в соответствии с принципом "сначала жратва, потом мораль". Это его роднит с российской властью, живущей по принципу "сначала жратва, потом еще больше жратвы".

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