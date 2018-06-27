Глава правительства Италии выступил против автоматического продления санкций в отношении России..

Накануне саммита в Брюсселе, где будет обсуждаться выполнение минских соглашений, Джузеппе Конте сказал, что санкции являются средством, а не целью.

Ранее премьер-министр Италии заявлял, что Италия будет работать над снятием санкций в отношении России.