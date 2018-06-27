Z Архив новостей новости 5 8 6 762 Сегодня могут быть приняты важные изменения в работе организации по запрещению химического оружия

Великобритания предложила расширить полномочия организации. Ее поддержали все государства ЕС и 13 стран-партнеров. В результате, ОЗХО может получить мандат устанавливать виновных в применении хим.оружия.

Россия и еще несколько государств возражают и предлагают активизировать работу экспертов, а не давать организации право назначать виновных.