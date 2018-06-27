Сегодня могут быть приняты важные изменения в работе организации по запрещению химического оружия
Россия и еще несколько государств возражают и предлагают активизировать работу экспертов, а не давать организации право назначать виновных.
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Комментарии8
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danko1 27 июня 2018 | 12:36
Даже то, что против выступают Россия, Сирия и Иран, указывает на то, кто использует хим. оружие.
Мерзко, что у России, которая Путин, такие друзья.
seryj_wolk 27 июня 2018 | 13:00
danko1: Сразу видно у кого рыло в пушку. У рфии!
detul 27 июня 2018 | 13:05
danko1: Надо поддержать ЕС и США в этом решении. Принцип Бастрыкина - сам убил, сам расследовал, сам определил виновных, должен быть введен в международные отношения, как один из основополагающих принципов. Это будет торжеством демократии.
beobachter 27 июня 2018 | 12:39
https://echo.msk.ru/news/2229672-echo.html Россия и еще несколько государств возражают и предлагают активизировать работу экспертов
Логично! Отдельных экспертов дешевле купить, чем целую контору, а, кроме того, можно привести бессчётное количество собственных экспертов и не дать принять никакого решения.
novyrusich 27 июня 2018 | 12:57
beobachter: Все еще проще. Россия хочет с охранить право вето на принятие решений.
Сейчас ОЗХО просто составляет доклад. А решение принимает Совбез. А там у России право вето.
И ни одно неприятное России решение не принимается.
Вот и все.
detul 27 июня 2018 | 13:02
novyrusich: Более того, не принимается неприятных решений и для США и для Британии, и для Франции, и даже для Китая …. Так что Сов Без надо распустить и начать третью мировую. Чтобы выжившие тараканы создали наконец справедливую цивилизацию.
agamasat 27 июня 2018 | 13:09
detul: в отличие от Мордора, перечисленные вами страны только проливают свет на ваши темные головы. Для вас этот свет бесполезен, т.к. мозги давно уже превратились в дерьмо.(
novyrusich 27 июня 2018 | 13:16
detul: Распустить эту ООН-шмоон предлагают уже давно.
Потому что кроме пустобрекхства там ничем не занимаются .
И никакой войны после этого не случится, потому что только полные идиоты думают, что там принимают какие-то серьезные решения.
Эта организация сконструирована так, чтобы не принимать никаких решений.
И все решается вне ее.
В двусторонних и многосторонних переговорах.
там принимают конкретные решения, подписывают договоры.
А в ООН общие декларации "давайте жить дружно" и болтовня. Не более.