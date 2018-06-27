ФИФА обвинила Сбербанк в использовании товарного знака Чемпионата мира по футболу без разрешения
Претензии выдвинуты из-за рекламы специального вклада, приуроченного к началу турнира.
Речь идет о вкладе Сбербанка под названием «Побеждай», пишут «Ведомости». В его рекламе говорится: вклад будет доступен, до тех пор, пока сборная России не вылетит из Чемпионата мира по футболу ФИФА. Это упоминание названия турнира и вызвало недовольство Международной федерации футбола. По словам источников «Ведомостей», в ФИФА потребовали от Сбербанка удалить все отсылки к чемпионату мира, поскольку они не были согласованы. Представитель банка, в свою очередь, рассказал газете, что замечания приняты во внимание, и теперь проводится необходимая работа. Какая – не уточняется. На странице вклада «Побеждай» упоминание Чемпионата мира сохраняется, при этом рядом с названием стоит пометка «тм» — что означает «торговая марка». Отметим, ФИФА обладает исключительным правом на все товарные знаки, связанные с чемпионатом.
Тем временем ФАС обвинила Райффайзенбанк в незаконной рекламе с символикой Чемпионата мира, пишет РБК. В ведомстве считают, что банк также использовал товарные знаки без разрешения ФИФА, в частности, предлагая клиентам скидки в барах во время матчей.
Комментарии2
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kindman_a 27 июня 2018 | 12:21
Сберу не привыкать - всех вкладчиков в 90-е кинул без компенсаций.
vilingrad 27 июня 2018 | 12:33
ФИФА готов предложить России право на проведение ЧМ в 2030 году среди ЛГБТ футболистов/ футболисток в микст-составе, с правом формирования дополнительной сборной РФ под девизом "У разбитого корыта":)