Около 17% российских мужчин могут не дожить до нового возраста выхода на пенсию
Такой прогноз озвучили в Институте демографии ВШЭ.
Шансы дожить до новой планки выхода на пенсию для россиян будут снижаться от года к года. В частности для мужчин, которые в 2028 году первыми выйдут на пенсию в 65 лет, вероятность дожить до этого возраста снижается более чем на 10%. Такие выводы эксперты ВШЭ сделали на основе данных базы Human Mortality Database и сценария изменений в смертности, заложенного в наиболее вероятный вариант прогноза Росстата.
Несмотря на то, что российские женщины в среднем живут дольше мужчин, на пенсию даже при новой системе они будут выходить на два года раньше. И для них прогноз более оптимистичен. Шансы дожить до пенсионного возраста для женщин к 2034 году будут равны 93,5%. Но как отмечается в исследовании ВШЭ, этот показатель все равно на несколько процентов ниже, чем при действующей возрастной планке.
О планах по повышению пенсионного возраста правительство сообщило почти две недели назад. Новость подняла волну общественного возмущения, по всей стране против пенсионной реформы запланированы митинги
Комментарии17
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dorin1987 27 июня 2018 | 12:19
Ну и что? Кого это в РФ волнует? Вот НАТО, Сирия, Трамп - вот это срочные вопросы.
odobryam_s 27 июня 2018 | 12:22
dorin1987: Если смотреть "Первый" канал - то да. Там у них одна повестка - Трамп и "чо там у хохлов2.... Главному российскому телеканалу НЕТ ДЕЛА ДО ПРОБЛЕМ РОССИИ!!!!!! Как, впрочем, и "Каналу Россия", "НТВ" и прочим. Все они знай только одну и ту же мульку про укродела и Трампа гоняют....
dorin1987 27 июня 2018 | 12:27
odobryam_s: /Главному российскому телеканалу НЕТ ДЕЛА/ - Так и населению РФ нет дела. Прыгнул курс рубля, устроили лугандон, устроили Сирию, подняли пенсионный возраст, НДС, сажают за репост, царек РФ переназначил себя на след.срок, а население - молчит и жует сопельки. Значит, все устраивает. Значит, заслужили.
Просто же все :)
kottigr1 27 июня 2018 | 12:25
dorin1987: Неужели кто-то ещё верит российской статистике .. !?
post_v 27 июня 2018 | 12:33
kottigr1:
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странная в ВШЭ математика
разогнать таких демографов
на прошлой неделе они же говорили, что сейчас при планке 60 лет не доживает до пенсии более 30% мужчин
а теперь, если повысить планку до 65 лет, то не будет доживать 17%
хотя о чем говорить в стране, в которой количество избирателей между выборами в Госдуму и выборами президента может за 6 месяцев уменьшиться или увеличиться на 2-3 миллиона человек?
vasyakirin 27 июня 2018 | 12:45
post_v: дополнительно не доживут 17% т.е. 47...
danko1 27 июня 2018 | 12:21
Наглое враньё, наверняка сделанное по заданию Кремля.
Когда сейчас более трети мужчин не доживают до пенсии, то нет никаких оснований при разваленном здравоохранении, чтобы число умерших не выросло.
Тем более, что основная часть людей преклонного возраста после 60 будут без работы и без пенсии.
odobryam_s 27 июня 2018 | 12:25
danko1: Лично я дожил до пенсии.... Четыре года назад. Но мне-то пенсия в 45 лет положена. Армия, знаете ли..... Но пенсия и впрямь жалкая, на нее не прожить. Менее 600 евро....
danko1 27 июня 2018 | 12:31
odobryam_s: Так военные и силовики доживают и пенсия у них в разы больше, чем у обычных пенсионеров, хотя и её достойной не назовешь.
И им повышать пенсионный возраст не планируют.
А увеличение средней продолжительности жизни- наглое враньё лживой статистики, что видно и по датам на свежих могилах.
vasyakirin 27 июня 2018 | 12:49
danko1: Не понимаю от чего в мирное время у военных выслуга?
Ну понимаю боевой стаж, во с него и считайте год за три...
rampa 27 июня 2018 | 13:09
odobryam_s: лучше бы вы о своей жалкой пенсии 600 евро в 45 лет не писали
seryj_wolk 27 июня 2018 | 12:21
Ну и что, зато у них неполученная пенсия возможно будет на 1000 деревянных больше, если не соврут чиновники с депутатишками.
vbgolub 27 июня 2018 | 12:24
Зато сколько дополнительных денег можно будет вложить в Лугандонию и войну с Украиной!
antchr 27 июня 2018 | 12:28
Статистика - как всегда лукава. Названные цифры относятся не вообще к будущим пенсионерам, а к тем, кто еще жив в 2018 году. Как говорится, почувствуйте разницу...
curhatuy6 27 июня 2018 | 12:51
Эвтаназия на госуровне....
vilingrad 27 июня 2018 | 13:04
Наша вата громко плачет. Уронила в речку: — мячик; — деньги; — линзы; — документы; — чемодан; — рулон брезента; — кактус; — веник; — сигареты; — керогаз; — белье; — конфеты; — камень; — ножницы; — бумагу; — честь; — разборчивость; — отвагу; — совесть; — справку о доходах; — самолеты; — пароходы; — монитор; — процессор; — мышку; — табурет; — вторую книжку; — пылесос; — кровать; — мобилу; — альпеншток; — лопату; — вилы; — зажигалку; — дреды; — кеды; — понедельник; — вторник; — среду; — канарейку; — распашонку; — припасенную тушенку; — масло; — мыло; — спички; — печку; — гастарбайтера; — уздечку; — песни; — пляски; — разговоры; — солнце; — звезды; — лес и горы; — Кострому; — Саратов; — Вятку; — попрыгучую лошадку; — карбюратор; — пенку; — спальник; — бормашину; — матюгальник; — руки; — ноги; — папу; — маму; — патриарха; — далай-ламу; — просветленье; — счастье; — горе. Утонуло в Крымском море.
ura_123 27 июня 2018 | 13:05
17% ? Этож какая экономия бюджету!