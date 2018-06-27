Около 17% российских мужчин могут не дожить до нового возраста выхода на пенсию

Такой прогноз озвучили в Институте демографии ВШЭ.

Шансы дожить до новой планки выхода на пенсию для россиян будут снижаться от года к года. В частности для мужчин, которые в 2028 году первыми выйдут на пенсию в 65 лет, вероятность дожить до этого возраста снижается более чем на 10%. Такие выводы эксперты ВШЭ сделали на основе данных базы Human Mortality Database и сценария изменений в смертности, заложенного в наиболее вероятный вариант прогноза Росстата.

Несмотря на то, что российские женщины в среднем живут дольше мужчин, на пенсию даже при новой системе они будут выходить на два года раньше. И для них прогноз более оптимистичен. Шансы дожить до пенсионного возраста для женщин к 2034 году будут равны 93,5%. Но как отмечается в исследовании ВШЭ, этот показатель все равно на несколько процентов ниже, чем при действующей возрастной планке.

О планах по повышению пенсионного возраста правительство сообщило почти две недели назад. Новость подняла волну общественного возмущения, по всей стране против пенсионной реформы запланированы митинги