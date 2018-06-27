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12:06, 27 июня 2018

Дания может заблокировать проект Северный поток-2

В парламент Дании поступили проекты резолюций, которые позволяют задержать строительство проекта «Северный поток-2», или вовсе наложить на него вето.
Об этом заявил глава датского правительства Ларс Люкке Расмуссен. По его словам, проект влечет за собой риски и нужно, чтобы он обсуждался на общеевропейском уровне.

«Северный поток-2» предусматривает строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря.
США не должны вмешивать политику в вопрос реализации проекта «Северный поток-2», — сказал министр энергетики России Александр Новак.

Новак также отметил, что санкции мешают эффективному сотрудничеству российских и американских энергетических компаний.

Комментарии

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shlevet 27 июня 2018 | 12:23

Если же у других стран это не получилось, то такой стране как Дания это тем более не по зубам.
Это всего-лишь тявканье в расчете, что хозяева бросят ей кость со стола

kottigr1 27 июня 2018 | 12:27

shlevet: Это всего-лишь тявканье в расчете, что хозяева бросят ей кость со стола
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"Кость" - это ценные бумаги ФРС США за поставленные российские углеводороды ? Невысокого же Вы мнения о Путине..

vlabumur 27 июня 2018 | 12:36

shlevet: Да какая разница,бросим мы на запад 10 трубопроводов,выкачаем все ресурсы,вырученные деньги опять на запад.
А Россия с голой жопой.
Пенсионная реформа это ясно показала,самые дремучие все поняли.

novirusisch 27 июня 2018 | 12:43

shlevet: Дружок, все что может Дания, это запретить прохождение трупопровода через свою экономическую зону, а больше ему пройти негде.
И все, и не будет его.
Ничего Дании никто не сделает, потому как за ней США стоят и требования ее законны:
Принимать решения на уровне ЕС.
А там решения принимаются ЕДИНОГЛАСНО
А Польша, Словакия и прибалты категорически против.
Писец в гости просится к СП-2

(комментарий скрыт)

alexisgross_062018 27 июня 2018 | 12:52

shlevet: В отличие от тебя - мудило с капсюлев в жопе - в Дании думают об экологии. А от газпромовского газа просто не хотят зависить. А мамашке твоей могу выслать талончик на скидку на Вискас - котлет тебе пожарит 4))

parasuk_ 27 июня 2018 | 12:59

alexisgross_062018: Вообще-то, там северный поток первый уже есть и никакого ущерба экологии не наблюдается. Так что датчане зря виляют кобчиком

minerr 27 июня 2018 | 12:24

Так и Северный поток-2 может тупо обойти Данию. И на на что они тогда будут накладывать вето?

kottigr1 27 июня 2018 | 12:30

minerr: Так и Северный поток-2 может тупо обойти Данию
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Действительно.. РФ давно пора начинать строить кольцевые газопроводы.. Можно начать сразу с экватора, продолжить меридианом, а затем можно и по широте с долготой прогуляться..

rampa 27 июня 2018 | 13:17

kottigr1: а почему нет? Для РФ главное денежки бюджетные раздать для строительства газопроводов нужным людям. А потом убытки от торговли из того же бюджета компенсировать. Так что как бы ваше предложение на ура не прошло прямо в этом году. )))

sergirusso 27 июня 2018 | 12:24

Никто не знает как оно будет. Вертолетоносцы "Мистраль" строили для Рашки - говняшки, в СССР строили авианосец "Рига", он же "Варяг". Сейчас он носит гордое китайское имя "Ляониин"... БАМ, конечно построили, но эта дорога оказалась бесполезной и цена её строительства до сих пор заложена в жд билеты, а проект переброски северных рек не был реализован. Фердинанд Лессепс успешно построил Суэцкий канал, но вот на Панамском надорвался. Российская империя возродилась почти в прежних границах к 1940 году(23 года после развала в 1917), а СССР не смог в 2014 возродиться(23 года после развала в 1991). РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ...

sergirusso 27 июня 2018 | 12:27

sergirusso: Да, Хрущева в 1964 году спихнули, а в 1957 не смогли. Сталин не умер ни от первого, ни от второго инсульта - только от третьего...

alexisgross_062018 27 июня 2018 | 12:57

sergirusso: Открою тебе простую как валенок портянки истину - ни в СССР, ни в России ни когда не строили авианосцев. Вот это все, включай Кузю - большие авианесущие крейсера. Это совсем разные классы кораблей.

(комментарий скрыт)

parasuk_ 27 июня 2018 | 13:03

sergirusso: В союзе много чего строили, даже ракетный крейсер Адмирал Лбов. Который сейчас называется украина и хотят продать китайцам. Что символично :)

mr_samgin 27 июня 2018 | 12:32

Это к тому, что в постиндустриальном обществе ресурсы и производство не так важны :)
«Северный поток 2» оказывается круче Голливуда и iPhone!!!

sergo_25_26 27 июня 2018 | 12:36

Упс. А на Дании споткнулся Шрёдер. А в ЕС решается все коллегиально. А поляки будут точно против. Надо больше санкций животворящих . Что бы стать россиюшке еще сильней и одолеть супостатов датских и польских. Санкции давайте!!!

mila635 27 июня 2018 | 12:40

Наконец-то хоть тут в Дании нашлись мозги!

curhatuy6 27 июня 2018 | 12:49

Кто бы мог подумать? Какая то Дания! И такой "могучей и непобедимой" стране показала фигу! Не переживем! Будет следующей за Сирией:)))

y3emen1 27 июня 2018 | 13:04

сколько ещё труб закопать и утопить нужно чтобы всю землю покрыть наделами друзей путина

rampa 27 июня 2018 | 13:20

y3emen1: +100500 !

mikr 27 июня 2018 | 13:20

Официально Дания ничего не заблокировала, и вряд ли сможет это сделать. Не имеет Дания такого политического веса чтобы противостоять интересам Германии. В любом случае надо понимать, что немцы уже вложились в этот проект, и в случае упрямства такого политического карлика как Дания, смогут создать датчанам гораздо большие неприятности, чем "экологическая опасность СП-2". Поэтому не стоит преувеличивать значение личного мнения датского премьер-министра. Просто этому человеку захотелось немножко попиариться, и это у него отлично получилось. Теперь, после того как мир узнал его имя, можно спокойно подписывать разрешение...

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