Дания может заблокировать проект Северный поток-2

В парламент Дании поступили проекты резолюций, которые позволяют задержать строительство проекта «Северный поток-2», или вовсе наложить на него вето.

Об этом заявил глава датского правительства Ларс Люкке Расмуссен. По его словам, проект влечет за собой риски и нужно, чтобы он обсуждался на общеевропейском уровне.

«Северный поток-2» предусматривает строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря.

США не должны вмешивать политику в вопрос реализации проекта «Северный поток-2», — сказал министр энергетики России Александр Новак.

Новак также отметил, что санкции мешают эффективному сотрудничеству российских и американских энергетических компаний.