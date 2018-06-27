Собеседник агентства отметил, что врач лишь померил Марадоне пульс, после чего тот сказал, что ему ничего не нужно.

Накануне в сети появились видеозаписи и фотографии, н которых легендарный футболист не может самостоятельно идти, и его поддерживают сопровождающие. Позже в СМИ появились сведения о его госпитализации.

Сам Марадона сообщил на своей странице в Фейсбуке, что во время матча команд Аргентины и Нигерии у него болела шея, но, вопреки рекомендациям врачей, он решил досмотреть игру.