Медицинская помощь Диего Марадоне не потребовалась, — об этом Интерфаксу сообщили в городской станции Скорой помощи
Собеседник агентства отметил, что врач лишь померил Марадоне пульс, после чего тот сказал, что ему ничего не нужно.
Накануне в сети появились видеозаписи и фотографии, н которых легендарный футболист не может самостоятельно идти, и его поддерживают сопровождающие. Позже в СМИ появились сведения о его госпитализации.
Сам Марадона сообщил на своей странице в Фейсбуке, что во время матча команд Аргентины и Нигерии у него болела шея, но, вопреки рекомендациям врачей, он решил досмотреть игру.
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