Французские мясники обратились к властям с просьбой о  полицейской защите от  веганов

В письме утверждается, что агрессивные представители этого мировоззрения «стремятся посеять террор и уничтожить целую ветвь французской культуры потребления мяса» — они закидывают мясные лавки камнями и обливают витрины жидкостью, имитирующей кровь, а также рисуют граффити и используют «другие формы вандализма».

Мясники просят полицию защитить их «от физических, вербальных и моральных атак» веганов.

ВВС отмечает, что вегетарианцы и веганы составляют крайне небольшую часть населения Франции. По опросу двухлетней давности мясо в пищу не употребляют около 3% французов.