Замоскворецкий суд приостановил решение «Яблока» об отмене выдвижения Митрохина в кандидаты на пост мэра Москвы
Замоскворецкий суд Москвы приостановил решение бюро партии Яблоко об отмене выдвижения Сергея Митрохина в качестве кандидата на пост мэра Москвы. Об этом ТАСС рассказал адвокат истца Илья Гатиков.
Рассмотрение иска Митрохина к бюро партии по существу назначено на 2-е июля. Суд привлек в качестве ответчика и саму партию Яблоко.
В то же время в Яблоке считают, что несмотря на определение суда, статус Митрохина не изменился и кандидатом он не является. Во всяком случае, так сказал заместитель председателя партии Николай Рыбаков.
Комментарии4
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shlevet 27 июня 2018 | 11:44
Черви в яблоке
kit07_12 27 июня 2018 | 11:47
shlevet: Я не понял, это шо, толстозадый Митроха подал в путинский суд на родное Яблоко????
gvs 27 июня 2018 | 11:46
"Яблоку" пора придать статус театра абсурда и перевести под эгиду Минкульта ))))
parasuk_ 27 июня 2018 | 11:48
В сгнившем яблочном кагале разброд и шатания :)