Замоскворецкий суд приостановил решение «Яблока» об отмене выдвижения Митрохина в кандидаты на пост мэра Москвы

Замоскворецкий суд Москвы приостановил решение бюро партии Яблоко об отмене выдвижения Сергея Митрохина в качестве кандидата на пост мэра Москвы. Об этом ТАСС рассказал адвокат истца Илья Гатиков.

Рассмотрение иска Митрохина к бюро партии по существу назначено на 2-е июля. Суд привлек в качестве ответчика и саму партию Яблоко.

В то же время в Яблоке считают, что несмотря на определение суда, статус Митрохина не изменился и кандидатом он не является. Во всяком случае, так сказал заместитель председателя партии Николай Рыбаков.