Кабинет министров России не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с прогнозами Минфина.
«В целом, наша позиция сейчас такая, — сказал Силуанов, — работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий, вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчете такого пенсионера», — заявил Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 27 июня 2018 | 11:40
Это что же, нацдилер, как работающий пенсионер, не получит индексацию своей заслуженной пенсии??
А на что же он будет жить?
На одну зарплату, что ли?
opiatnovyi63 27 июня 2018 | 11:49
mikhail_spb_: Если они бросят работать , чтобы им индексировали пенсию, воровской власти станет легче?
odobryam_s 27 июня 2018 | 11:41
"Лучше деньги на какое-нибудь паскудство, вроде Луганды и Донбабве пульнуть, чем выплачивать раннее украденные у людей деньги", посчитали в кабинете....
recobra 27 июня 2018 | 11:41
Идет сбор подписей под петицией "Требуем обмена российских и украинских заключенных". Петиция направлена на освобождение российских граждан, оказавшихся в неволе в Украине
https://www.change.org/p/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
mifodiy 27 июня 2018 | 11:46
Они же не от хорошей жизни работающие пенсионеры , а вы их так ...Эх , люууууди...
gwon 27 июня 2018 | 11:46
Ну кто ж сомневался, что у нас социальное государство? Это и в Конституции написано.
gvs 27 июня 2018 | 11:48
Лучший пенсионер - мертвый пенсионер ))))
platonnekafrin 27 июня 2018 | 11:49
Мошенничество в особо крупном, группой извращенных лиц и в соответствующих формах.
zolingen 27 июня 2018 | 11:49
То есть для пенсионеров, которые вынуждены работать , чтоб не сдохнуть с голоду, инфляция увеличивается в два раза. Все в тень! А то становится жарко.
lager23 27 июня 2018 | 11:50
Мордой о батарею .... символично!