Кабинет министров России не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с прогнозами Минфина.

«В целом, наша позиция сейчас такая, — сказал Силуанов, — работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий, вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчете такого пенсионера», — заявил Силуанов, выступая в Совете Федерации.