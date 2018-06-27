Около ста тысяч жителей Петропавловска-Камчатского остались без света из-за аварии на ТЭЦ
Об этом ТАСС сообщили в единой дежурной диспетчерской. Это более половины всего населения города. Ожидается, что электроэнергия в Петропавловске-Камчатском будет постепенно восстановлена в течение нескольких часов.
Комментарии1
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olegleon 27 июня 2018 | 11:42
ну хотя бы какая-то хорошая новость для хомячков и хохлотроллей