Джузеппе Контэ: «Продление санкций в отношении России не должно быть автоматическим»
Продление санкций в отношении России не должно быть автоматическим, — об этом заявил председатель Совета министров Италии Джузеппе Контэ. «Санкции это средство, а не цель», — цитируют его слова итальянские СМИ
Комментарии16
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mikhail_spb_ 27 июня 2018 | 11:38
Так, один уже подкуплен!
vblack 27 июня 2018 | 11:38
Искусство политика - умение ничего не сказать
kottigr1 27 июня 2018 | 11:40
vblack: Джузеппе Контэ: «Продление санкций в отношении России не должно быть автоматическим».. Правильно.. Иногда их нужно и добавлять.
kit07_12 27 июня 2018 | 11:51
kottigr1: Добавим хохложопым перцу под хвост.
Як там Минские соглашения, кастрюля? Уже выполнил?
olegleon 27 июня 2018 | 11:38
це зрада идеалов Майдана!!!!
за что же тогда "небесную сотню" на небеса отправили и 10 тысяч на востоке Украины поубивали?
novirusisch 27 июня 2018 | 11:49
olegleon: Тыф думаешь люди нак Майдан выходили, чтобы санкции к России примкенили? И давно у тебя дебилизм в стадии идиотии?
Таких придурков как ты редко встретишь.
Люди отстаивали своек право самим решать все в своей стране. И отстояли.
За это российское быдло, которое жрет свои помои из корыта и не осмеливается возразить власти, их и ненавидит.
tks 27 июня 2018 | 11:51
olegleon: Предположу: наверное, за то, чтобы вы и вам подобные об этом визжали при любом удобном случае?
odobryam_s 27 июня 2018 | 11:38
"Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столяр
Джузеппе, по прозванию Сизый Нос"
А.Н. Толстой. "Золотой ключик или приключения Буратино".
recobra 27 июня 2018 | 11:39
Идет сбор подписей под петицией "Требуем обмена российских и украинских заключенных". Петиция направлена на освобождение российских граждан, оказавшихся в неволе в Украине
https://www.change.org/p/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
satttana_perrrkele 27 июня 2018 | 11:40
конечно не должно быть автоматическим. Как только Путин прекратит безобразничать и издеваться над здравым смыслом вообще и Законом в частности, можно немножко подождать, чтобы убедиться, что не очередное путинское бла-бла, а потом и отменять, потихоньку. Только не сразу, а то сказано же видными путлеровцами, что санкции очень даже полезны
specsalos 27 июня 2018 | 11:43
Точно, как только Россия выведет свою вооруженную орду с терртитории Украины санкции снимут.
zolingen 27 июня 2018 | 11:45
Джузеппе Контэ: «Продление санкций в отношении России не должно быть автоматическим
Ну почему же? Если Россия ничего не предпринимает для снятия санкций, то продление как раз и должно быть автоматическим.
tks 27 июня 2018 | 11:48
Путисты щас радостно визжать начнут, везде цитировать, это же "прорыв блокады!", etc.
На самом деле, что "ручной" режим санкций, что "автоматический", разницы никакой.
Такое впечатление, что в окружении Пахана активно лоббируют западных лидеров на подобную риторику (естественно, небезвозмездно для страны в виде преференций или для себя (своих домочадцев, в зависимости от степени испорченности), чтобы в Пахане уверенность поддерживать, что всё зашибись.
vinibi_ 27 июня 2018 | 11:50
tks: Уже начали - петух olegleon рано встает!!!
nikolaitschi 27 июня 2018 | 11:48
Какая пьянка без поболтать!
mifodiy 27 июня 2018 | 11:49
А что , разве уже есть автоматизированная программа введения новых санкций ?