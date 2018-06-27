Парламентская комитет по делам молодежи и спорта Египта начал расследование обстоятельств провала сборной страны на ЧМ

Парламентская комитет по делам молодежи и спорта Египта начал расследование обстоятельств провала сборной страны на чемпионате мира в России.

Египет проиграл все три матча и вылетел из группы. Парламентарии сочли, что это произошло не только по футбольным причинам, которых нашлось множество. Депутаты посчитали ошибкой выбор места для резиденции команды в Грозном, поскольку оттуда было далеко летать в города, где Египет проводил свои матчи. Кроме того, в отеле, где жила команда, разрешалось находиться артистам и бизнесменам, что тоже не способствовало подготовке к играм. Ну и наконец имидж лучшего футболиста команды Моххамеда Салаха был использован главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который присвоил нападающему звание почетного гражданина республики. Это поссорило сборную Египта с британскими СМИ, которые негативно относятся к Кадырову и стало поводом для скандала в прессе, которая сообщила, что Салах уходит из сборной.

После проведения расследования все, кто допустил ошибки будут наказаны – говорится в сообщении пресс-службы.