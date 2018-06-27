Парламентская комитет по делам молодежи и спорта Египта начал расследование обстоятельств провала сборной страны на ЧМ
Парламентская комитет по делам молодежи и спорта Египта начал расследование обстоятельств провала сборной страны на чемпионате мира в России.
Египет проиграл все три матча и вылетел из группы. Парламентарии сочли, что это произошло не только по футбольным причинам, которых нашлось множество. Депутаты посчитали ошибкой выбор места для резиденции команды в Грозном, поскольку оттуда было далеко летать в города, где Египет проводил свои матчи. Кроме того, в отеле, где жила команда, разрешалось находиться артистам и бизнесменам, что тоже не способствовало подготовке к играм. Ну и наконец имидж лучшего футболиста команды Моххамеда Салаха был использован главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который присвоил нападающему звание почетного гражданина республики. Это поссорило сборную Египта с британскими СМИ, которые негативно относятся к Кадырову и стало поводом для скандала в прессе, которая сообщила, что Салах уходит из сборной.
После проведения расследования все, кто допустил ошибки будут наказаны – говорится в сообщении пресс-службы.
Комментарии8
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serge_moro 27 июня 2018 | 11:10
Схема была простой. Путин сделал все,чтобы Россия играла в самой слабой группе. Более того ,Путин решил вопрос и с первыми двумя играми в России. Первая должна была быть на открытии в Москве ,где Путин наверняка знал,что россияне выиграют с огромным счетом. Иначе не могло быть. Путин на стадионе в vip-ложе с принцем и президентом ФИФА. Вы,представляете,что было бы с амбициозным нарциссом ,если бы Россия проигралa ??!!
Россия выиграла у саудитов 5-0 ,а вот крепкие мастера футбола из Уругвая смогли обыграть саудитов только 1-0 и при этом выиграв у россиян 3-0. Здесь не надо быть Эркюлем Пуаро,чтобы отчетливо понимать,что игра была договорная.Далее, сборная Египта почему-то была принята именно Чечней ,где Кадыров пел дифирамбы в сторону Салаха. Россия выигрывает 3-1 и было, возможно условие,что Салах должен забить один гол. Затем Саудовская Аравия выигрывает у египтян со счетом 2-1 и вся детективно-футбольная головоломка раскрывается сразу с командой,которая играла честно и легко без всякой напряженности обыграла кандидатов в мастера со счетом 3-0 .Более того,российская команда не оказала даже никакого сопротивления. Кто рассуждает логически тот легко может видеть большие странности в матчах с арабами . Огромная вероятность,что эти 2 матча были куплены Ворами Российской Федерации. Вору неообходимы победы ,которых не было 32 года и он решил легко эту проблему и дал россиянам побывать много дней в сплошном экстазе ,которого страна не видела со времен полета Гагарина в космос.
Итог -Россия вышла в плей-офф и Воры сыты неистовым, искусственным патриотизмом и довольны собой ,как лихо они все мастерски провернули,что даже сборная России не знала ,что за нее уже выиграли до игры наши самые смекалистые и хитрые воры РФ
sg90 27 июня 2018 | 11:23
serge_moro:
Тебя, иуда, за сколь грошей купили?
olegleon 27 июня 2018 | 11:34
sg90: он за просто так готов на всё ))
timwlad75 27 июня 2018 | 11:39
serge_moro:
Итог -Россия вышла в плей-офф и Воры сыты неистовым, искусственным патриотизмом и довольны собой ,как лихо они все мастерски провернули,что даже сборная России не знала ,что за нее уже выиграли до игры наши самые смекалистые и хитрые воры РФ
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Блин,ну а чё тогда не купили всех на олимпиаде в Южной Кореи?!
Лавочка то одна,международная спортивная империя.
Так что serge_moro ,гонишь хрень собачью еврейскую ну просто несусветную.
Ну у еврев всегда так,,дебилы от природы и у них даже у двоих три мнения.
А если один, то еврей находится в шизофреническом астрале.
keg 27 июня 2018 | 11:46
serge_moro: версия конечно интересная,но думаю,что у наших "конспираторов" умишка на это не хватит...
mikhail_spb_ 27 июня 2018 | 11:12
Глупые египетские арабы поверили кадырке, который во всём мире считается бандитом и военным преступником?
vinibi_ 27 июня 2018 | 11:22
mikhail_spb_: Я почему то сразу так и понял- когда посмотрел на рожу Салаха при вручении ему значка на грозненском стадионе!!!
timwlad75 27 июня 2018 | 11:34
mikhail_spb_: Глупые египетские арабы поверили кадырке, который во всём мире считается бандитом и военным преступником?
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Глупый тот кто ведётся на еврейскую религию реваншизма когда евреи кинут через подставу лохотрона.
Как это было в перестройку.
Так что руководство Египта влетело в еврейский лохотрон и начнёт отдавать деньги евреям которые пообещают златые горы в случае успеха .
Успеха не будет,так как Египет это шалава в мировой системе.
И к стати,тут и конкуренция в туристическом бизнесе.
Так что дыра в жопе Египет .С упряжке с евреями другого не будет.