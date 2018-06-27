Полковник Спецсвязи ФСО задержан в рамках уголовного дела бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева

Об этом сообщает Росбалт.

Полковника ФСО оперативники подозревают в получении крупной денежной суммы за помощь в освобождении владельца платёжной системы Delta Key. Сотрудника Спецсвязи, его имя не называется, задержали в Петербурге, где он служил, и отвезли на допрос в Москву, сообщает Росбалт. Полковник вину отрицает. Он сказал следствию, что его просили помочь в освобождении Андрея Новикова, владельца платёжной системы. И он даже получил за это часть денег, но поняв что помочь не сможет, их вернул. Но следствие выяснило, что это не так.

У Новикова был деловой партнёр, с которым они незаконно обналичивали средства. Крупная сумма денег пропала. Авторитетные знакомые Новикова вместе с охранной Цицулаева партнёра похитили. И он в присутствии тогда полпреда главы Чечни на Украине признал долг в 100 миллионов рублей и обещал его вернуть. А затем заявил о похищении в полицию, Новикова задержали.

Жену владельца Delta Key его знакомый тогда свёл лично с Цицулаевым, его попросили помочь в освобождении, он запросил 500 тысяч евро. Получил задаток в 50 тысяч. Следствие считает, что затем полпред главы Чечни вышел на полковника Спецсвязи ФСО и передал ему крупную сумму денег, пишет Росбалт.

Цицулаева прошлой осенью задержали на Украине. Затем его выдворили в Россию, где ему предъявили обвинения в мошенничестве и сопротивлении представителям власти. Экс-полпреда главы Чечни также проверяют на причастность к подготовке покушения на азербайджанского бизнесмена.