Полковник Спецсвязи ФСО задержан в рамках уголовного дела бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева
Об этом сообщает Росбалт.
Полковника ФСО оперативники подозревают в получении крупной денежной суммы за помощь в освобождении владельца платёжной системы Delta Key. Сотрудника Спецсвязи, его имя не называется, задержали в Петербурге, где он служил, и отвезли на допрос в Москву, сообщает Росбалт. Полковник вину отрицает. Он сказал следствию, что его просили помочь в освобождении Андрея Новикова, владельца платёжной системы. И он даже получил за это часть денег, но поняв что помочь не сможет, их вернул. Но следствие выяснило, что это не так.
У Новикова был деловой партнёр, с которым они незаконно обналичивали средства. Крупная сумма денег пропала. Авторитетные знакомые Новикова вместе с охранной Цицулаева партнёра похитили. И он в присутствии тогда полпреда главы Чечни на Украине признал долг в 100 миллионов рублей и обещал его вернуть. А затем заявил о похищении в полицию, Новикова задержали.
Жену владельца Delta Key его знакомый тогда свёл лично с Цицулаевым, его попросили помочь в освобождении, он запросил 500 тысяч евро. Получил задаток в 50 тысяч. Следствие считает, что затем полпред главы Чечни вышел на полковника Спецсвязи ФСО и передал ему крупную сумму денег, пишет Росбалт.
Цицулаева прошлой осенью задержали на Украине. Затем его выдворили в Россию, где ему предъявили обвинения в мошенничестве и сопротивлении представителям власти. Экс-полпреда главы Чечни также проверяют на причастность к подготовке покушения на азербайджанского бизнесмена.
Комментарии11
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darkshadownet_ 27 июня 2018 | 11:06
Игрища однака...
zemljanka 27 июня 2018 | 11:15
Кто дал добро на публикацию по адской кухне цапков озерных...
danko1 27 июня 2018 | 11:08
То, что ФСО и ФСБ полностью преступные организации, сомнений не вызывает. Об этом многочисленные факты свидетельствуют.
Но вот то, что полковника ФСО задержали, удивительно.
Не поделился или кому-то дорогу перешел?
kottigr1 27 июня 2018 | 11:36
danko1: Но вот то, что полковника ФСО задержали, удивительно.
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Не удивительно.. ФСО, ФСБ, МВД, СК всегда были заняты между собой в перетягивании скатерти с барского стола.. Что бы крошек больше в рот попадало.
mikhail_spb_ 27 июня 2018 | 11:10
Оказывается, некоторые чекисты соучаствуют в преступлениях кадыркиных бандитов?
timwlad75 27 июня 2018 | 11:12
mikhail_spb_: Оказывается, некоторые чекисты соучаствуют в преступлениях кадыркиных бандитов?
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Оказывается ,что проживающим на Украине вообще доверять нельзя так как блядство их религия .
Потому с Украиной будет тоже самое как с Югославией.
odobryam_s 27 июня 2018 | 11:19
"Взял, но вернул"... Хм. Теперь это не считается преступлением?
tks 27 июня 2018 | 11:24
Чеченизация и сеченизация страны идёт полным ходом. Это только верхушка айсберга.
zhrv 27 июня 2018 | 11:36
- "И он даже получил за это часть денег, но поняв что помочь не сможет, их вернул. "
Это ярко характеризует созданную в стране систему - госслужба, это не про благо государства, это про свое благо.
holic 27 июня 2018 | 11:41
Альо!, Эхо! Его должность была - С 2011 - Глава представительства Миссии Северокавказского федерального округа РФ в Украине. В Украине.
и биография
2002-2004 2. - Советник Специального представителя Президента РФ, Владимира Путина, по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в Чеченской Республике.
С 2004 - Помощник Координатора ВПП «Единая Россия» по национальной политике и взаимодействию с религиозными организациями..
2010 - Представитель Президента Чеченской Республикии в Украине.
nikolaitschi 27 июня 2018 | 11:43
С чего начинается Родина?