Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в Хельсинки

Президент Финляндии уже сообщил, что готов предоставить для саммита площадку.

Переговоры российского и американского лидера могут пройти 15 июля не в Вене, как сообщалось раньше, а в финской столице. Об этом со ссылкой на информированные источники написали газета «Politiko» и агентство «Reuters».

Окончательное решение о дате и месте встречи пока не принято. Но как отмечают в «Politiko», Хельсинки идеально подходит для этих целей – это нейтральная территории, и кроме того, Владимир Путин в этом случае успеет вернуться в Москву на финал Чемпионата мира по футболу. Он состоится в день предполагаемого саммита. Ни в Кремле, ни в Белом доме эту информацию пока не подтвердили. Между тем, президент Финляндии Саули Ниинисте отметил, что в случае если такой запрос поступит, в стране готовы принять встречу двух лидеров.

Для обсуждения саммита в Москву сегодня прибывает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Как ожидается, окончательно место переговоров будет определено в ближайшее время.

Владимир Путин и Дональд Трамп встречались последний раз в кулуарах саммита АТЭС в ноябре прошлого года