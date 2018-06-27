Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в Хельсинки
Президент Финляндии уже сообщил, что готов предоставить для саммита площадку.
Переговоры российского и американского лидера могут пройти 15 июля не в Вене, как сообщалось раньше, а в финской столице. Об этом со ссылкой на информированные источники написали газета «Politiko» и агентство «Reuters».
Окончательное решение о дате и месте встречи пока не принято. Но как отмечают в «Politiko», Хельсинки идеально подходит для этих целей – это нейтральная территории, и кроме того, Владимир Путин в этом случае успеет вернуться в Москву на финал Чемпионата мира по футболу. Он состоится в день предполагаемого саммита. Ни в Кремле, ни в Белом доме эту информацию пока не подтвердили. Между тем, президент Финляндии Саули Ниинисте отметил, что в случае если такой запрос поступит, в стране готовы принять встречу двух лидеров.
Для обсуждения саммита в Москву сегодня прибывает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Как ожидается, окончательно место переговоров будет определено в ближайшее время.
Владимир Путин и Дональд Трамп встречались последний раз в кулуарах саммита АТЭС в ноябре прошлого года
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 27 июня 2018 | 11:05
" в Москву сегодня прибывает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон."
опять Эхо кремлёвскую пропаганду повторяет. любой хомячок знает, что Россия в политической изоляции и сюда ни один цивилизованный политик не едет. а ЧМ бойкотируют все демократические страны и это не футболисты западных стран, а сотрудники российских спецслужб играют
kottigr1 27 июня 2018 | 11:13
olegleon: Путинисты любят сочинять про всякие планируемые встречи с Путиным. Над ним уже весь мир потешается, достаточно вспомнить как российский МИД врал о планируемой встрече Путина и президента Франции.. Тогда французы были здорово удивлены сообщениям о том что они хотят встретится с Путиным..
Смех, да и только.. ))))))))
olegleon 27 июня 2018 | 11:26
kottigr1: о! ты проснулся и сразу в бой ринулся )))
kottigr1 27 июня 2018 | 11:33
olegleon: Вы снова в своем танке ключи от люка потеряли ? Так и живете .. ?
vilingrad 27 июня 2018 | 11:27
olegleon: Так и будут матросить одинокого чекиста- в Австрии, в Хельсинки, в Кишиневе, у Ниагарского фонтана, на мусорной куче в Подмосковье. Ну, встретятся наконец, постучат друг друга по телу- Вова Трампа по пояснице, тот Вову по макушке. И что, олеглеоныч? Что для России и для тебя лично со стола упадет? Там и Путину мало что достанется- что там Россия и отдельно взятый квасной патриот олежка леоныч:)
vinibi_ 27 июня 2018 | 11:46
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть кремля, вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
kamen_12 27 июня 2018 | 11:13
Украину будут дербанить. Без Крыма она США не нужна, так что в расход хохлонациков.
vilingrad 27 июня 2018 | 11:29
kamen_12: Украину будут дербанить"
Слюнкой не подавись. Вовка после этой встречи сможет утешаться пошлой поговоркой "Бедность не порок". Но тебе уж точно от щедрот не упадет- скорее наоборот, еще пайку срежут. Голодной куме все хохлы на уме:)
kamen_12 27 июня 2018 | 11:35
vilingrad: Трампу уж точно накласть на ваше " це не вмерла Украина", он побирушек-нищебродов ох не любит.
pulalala 27 июня 2018 | 11:25
Опять начнут своими пипетками меряться.
Фу.
agamasat 27 июня 2018 | 11:32
Дальше Финляндии путену уже и путь заказан? Надеюсь, Финляндия не продешевит.
lager23 27 июня 2018 | 11:43
Володя успешный политик, он очарует Трампа, санкции будут сняты .... или ещё добавят?
vinibi_ 27 июня 2018 | 11:48
lager23: Все будет зависеть от длины его языка!!!