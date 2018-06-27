Из россиян, достигших пенсионного возраста в 65 или 63, не дожить до пенсии могут более 17% мужчин и 6,5% женщин
В первом поколении россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 или 63 года, не дожить до пенсии могут более 17% мужчин и 6,5% женщин. Об этом пишет РБК со ссылкой на расчеты Института демографии Высшей школы экономики.
При этом эксперты полагают, что шансы дожить до пенсии у ныне живущих потенциальных пенсионеров будут снижаться от года к году.
Комментарии52
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odobryam_s 27 июня 2018 | 10:38
"Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования; для нее он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмеривается ему именно столько, чтобы он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его — никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие его нужно, а жизнь, способная выносить иго работы."
М.Е. Салтыков-Щедрин. "Коняга".
patrikk_1 27 июня 2018 | 10:47
Об этом пишет РБК со ссылкой на расчеты Института демографии Высшей школы экономики...
Русофобские насекомые из ВШЭ не уточняют, что люди дожившие до 40 лет, то есть не умершие в детстве или в молодости, в подавляющем большинстве доживают до 75-78 и выше.
gordy 27 июня 2018 | 10:52
"...эксперты полагают, что шансы дожить до пенсии у ныне живущих потенциальных пенсионеров будут снижаться от года к году."
Так может правительству только того и надо?
r88w556xl4 27 июня 2018 | 11:02
...не дожить до пенсии могут более 17% мужчин
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Не фиг алкоголь пить и табак курить, в перерывах между этими занятиями пузо на диване отращивая. Долгая здоровая жизнь - условия активности и разума самого человека.
nf5096004 27 июня 2018 | 11:30
r88w556xl4: если б еще и хорошая медицина, качественное питание и не так много стрессов из-за нововведений нашего правительства, бьющих по карману и понижающих и без того низкий уровень жизни россиян.
lager23 27 июня 2018 | 10:57
patrikk_1: это хорошая новость для меня, а ты, Патрик, дожил до 40 лет? А, тот кто был Патриком вчера, он дожил? У Вас "патриков" молодой коллектив?
ac_dc 27 июня 2018 | 11:06
patrikk_1: люди дожившие до 40 лет, то есть не умершие в детстве или в молодости, в подавляющем большинстве доживают до 75-78 и выше.
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Эта класс!!!!
А те кто не дотянул до 40-ка, или помер во младенчестве - они в подавляющем большинстве не доживают все ж до "75 и выше"? Или што?
Ты не с похмела, случаем?
patrikk_1 27 июня 2018 | 11:11
ac_dc:
Куйло, ты знаешь что такое статистика?
ac_dc 27 июня 2018 | 11:23
patrikk_1:
А ты хоть читаешь что сам натыкал?
nikita_troitsk 27 июня 2018 | 11:24
patrikk_1: Вы, Патрик обычно свинство всякое излагаете. Но здесь, похоже, Вы правы.
zapadnay 27 июня 2018 | 11:36
На это и рассчитывали?
olegleon 27 июня 2018 | 10:38
не "до пенсии", а до пособия по старости, т.к. пенсия зависит от стажа и зарплаты, а у нас не зависит. т.е. это пособие.
kottigr1 27 июня 2018 | 10:41
Цифры средней продолжительности жизни в нынешней РФ такие же дутые, как и всё остальные путинские сказки..
Подобные показатели получаются только лишь за счет раздачи гражданства РФ и за счет завоза миллионов молодых рабов из Средней Азии, которых ввозят вместо вымирающих от нищеты россиян..
danko1 27 июня 2018 | 10:41
Сейчас уже более трети мужчин не доживают до пенсии, а потом таких 90% будет.
Для данного расчета были взяты данные самого оптимистичного статистического расчета продолжительности жизни.
Сейчас врать будут, что угодно, чтобы протест подавить.
Даже специальную методичку для СМИ выпустили, где указано, что говорить.
Даже портянкам её выдали, которые цитатами из неё о продлении молодости шпарят.
cipherman2 27 июня 2018 | 10:46
Я не понимаю в чем проблема не дожить до 80-90 лет!??? Ведь то до какого возраста доживёт человек, зависит от него самого, а не от Путина, Анального или МедВедя.? Люди в чём проблема, не курите, не пейте, регулярно тренажёрный зал, пробежки, велосипед и выход на пенсию в 65 будет для Вас просто галочкой в жизни!
polsan 27 июня 2018 | 10:50
cipherman2: вы забыли добавить, что для этого нужны деньги и хорошие гены. Хотел бы я посмотреть до каких лет Вы доживёте сами!
cipherman2 27 июня 2018 | 11:10
polsan: с генами проблем нет, все бабушки и дедушки умерли после 80. Деньги? А в чём проблема?, трудитесь и зарабатывайте
nf5096004 27 июня 2018 | 11:35
cipherman2: трудиться в стране, где малый бизнес уничтожается, где нет защиты частной собственности? Или на зарплату бюджетника можно прожить так, как вы предлагаете? Да на качественные продукты, на их поиски, на качественные лекарства и медобслуживание в России не хватит никаких денег. Разве что у тех, кто там, наверху и их приближенных.
cipherman2 27 июня 2018 | 11:45
nf5096004: Не работает тот, кто не хочет. Я работаю на дядю, жена тоже, с 9-ти и до 18-ти, то есть мы можем, а другие нет?? Идите подрабатывайте, лентяи!
tks 27 июня 2018 | 10:53
cipherman2: Ага. Точно. Лучше вообще, что-то стоящее создать И получить инфаркт/инсульт/ - от наезда путобандитов в погонах. Что в прямом, что в переносном смысле.
odobryam_s 27 июня 2018 | 10:53
cipherman2: "Поделиться ссылкой в FaceBookДобавить в TwitterДобавить ВКонтактеДобавить на livejournal.com
N 3: Анекдот про долгожителей
В аул приезжает корреспондент к долгожителю и спрашивает его.
Как вам удалось так долго прожить?
Он говорит я не пил, не курил, баб не трахал. Вдруг рядом пробегает
дед и толпа девиц. Корреспондент спрашивает, а это кто.
А это мой старший брат с блядок возвращается, пьянчуга."
Старый анекдот...
cipherman2 27 июня 2018 | 11:13
odobryam_s: Баян, но ржачный))) Плюсую
kottigr1 27 июня 2018 | 10:57
cipherman2: Я не понимаю в чем проблема не дожить до 80-90 лет!???
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После Вашего искрометного оптимизма почему-то вспомнились слова умирающей Дарьи Стариковой, которой даже просто не смогли вовремя поставить диагноз из-за отсутствия в её регионы нормальной медицины, девушки из города Апатиты которая на "Прямой линии" с Путиным обратилась к нему с криком отчаяния..
«У нас не хватает узких специалистов, благодаря которым можно было бы вовремя ставить людям диагнозы. У нас закрыли роддом, у нас закрыли хирургическое отделение, у нас закрыли кардиологию. У нас все перевезли в Кировск, соседний город. У моей подруги маму не довезли до больницы. Мама умерла по пути в карете скорой помощи от инфаркта. Женщине не было 50 лет. Мы просим вас, пожалуйста, помогите. Мы хотим жить, а не выживать!» - обратилась Даша к президенту.
cipherman2 27 июня 2018 | 11:15
kottigr1: не понял Вашего поста смысл.., то есть то, что у неё рак появился тоже виновата система??
kottigr1 27 июня 2018 | 11:26
cipherman2: Система путинских воров виновата в том, что она не обеспечила ей достойную медицинскую помощь вовремя, которая позволила бы ей прожить ещё долгие-долгие годы..
nf5096004 27 июня 2018 | 11:44
cipherman2: в появлении онкологии виновата не система, хотя экология и питание - серьезный фактор. Но на это у государства как-то руки не доходят. Хотя на уничтожение качественных продуктов, попавшие под антисанкции они денег не жалеют. Вина власти и в том, что закрываются больницы и поликлиники. невозможно своевременно выявить и качественно лечить эти заболевания. Недаром сами представители власти лечатся заграницей. Помните историю с Кобзоном. Даже невыездному предоставили возможность выехать заграницу на лечение рака. А у нас онкологические больные кончают жизнь самоубийством из-за отсутствия нормальных болеутоляющих.
lager23 27 июня 2018 | 11:01
cipherman2: скушайте сыроподобного продукта, запейте химическим квасом выпейте вина с диоксидом серы и забудьте про 65 лет, онкология придёт раньше!
Но, я Вам этого не советую!
cipherman2 27 июня 2018 | 11:17
lager23: зарабатываю с супругой на 2-х 95000 в месяц, в регионе, и даже не в областном центре, ни чего из Выше Вами перечисленного не ем!
idaforever 27 июня 2018 | 11:13
cipherman2: самая долгожительница планеты Земля француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года и 164 дня, бросила курить в 117 лет, любила пить дешевые портвейны!
cipherman2 27 июня 2018 | 11:23
idaforever: то то я вижу мои местные подъездные алкоголики не умирают, уже все жёлтые от цирроза печени, и ни как не сдохнут гады! Чую ещё и меня переживут!)
nehoroshiy 27 июня 2018 | 11:35
idaforever: Вот именно портвейн, а не шмурдяк медведевский.
cipherman2 27 июня 2018 | 11:47
nehoroshiy: мои алконавты пьют чистейший медицинский спирт! всем под 70 годков, ни как не сдохнут!
nehoroshiy 27 июня 2018 | 11:28
cipherman2: Вы что, дожили до 60 лет хотя-бы? Что рассуждаете про 80?
zemljanka 27 июня 2018 | 10:48
Всем - сил, здоровья.
Всем - пережить мутантов оккупантов.
platonnekafrin 27 июня 2018 | 10:48
Раз одни умрут, то их пайку живые как-нибудь оприходуют. Это в целом ясно, но не понятно, кто кому завидовать тут будет.
tks 27 июня 2018 | 10:49
Жизнь положить, не щадя живота, за процветание и благополучие Фюрера Русского Мира!!
lager23 27 июня 2018 | 10:51
При этом эксперты полагают, что шансы дожить до пенсии у ныне живущих потенциальных пенсионеров будут снижаться от года к году.
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Не надо полагать, это очевидно, как и падение уровня жизни!
Вся надежда на "прорыв", которого как всегда не будет...
vasya_von_smetankin 27 июня 2018 | 10:56
"Помоги Родине в Священной Отечественной войне против Америки: отработай - и сразу умри!"
Пенсионный фонд России.
leonln1970 27 июня 2018 | 10:59
рабсияне возрадуйтесь! будете жить плохо но зато недолго........как говорят: Лучше нету Того Свету.....
andreyoo 27 июня 2018 | 10:59
При этом эксперты полагают, что шансы дожить до пенсии у ныне живущих потенциальных пенсионеров будут снижаться от года к году.
---
Ахренеть!
Вот это глубина анализа!!!
Да это не эксперты, это столпы мысли и русской словесности!!!!!!
consts 27 июня 2018 | 11:01
Странно. Если посмотреть официальные таблицы смертности в РФ за последние 5 лет, то процент получается заметно выше. В частности, не 17%, а более 30.
andreyoo 27 июня 2018 | 11:03
Россияне, достигнувшие пенсионного возраста в 65 или 63, не дожить до пенсии могут более 17% мужчин и 6,5% женщин
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Хомячки, я конечно понимаю, что вам пох, вам надо пара ключевых слов, что побросать дерьмеца.
Но объясните мне, кто-н. понял, что хотела сказать уважаемая редакция? Кто может не дожить до пенсии, сколько и когда?
pulalala 27 июня 2018 | 11:08
А оно им надо - доживать до пенсии?
Пукин вон на пенсию не спешит. Поэтому вечен. Как Кощей.
А им-то зачем?
В такой стране лучше сразу в ящик.
zhrv 27 июня 2018 | 11:08
- "не дожить до пенсии могут более 17% мужчин и 6,5% женщин"
Думаю, что нынешняя власть еще много успеет сделать, чтобы эти цифры выросли в разы
nikita_troitsk 27 июня 2018 | 11:20
Надо же так коряво статистические данные излагать! Те, кто ждет пенсии стареет и умирает, очевидно без всякой науки. Доля доживших до пенсии зависит от того, при каком возрасте их смертность стали считать. Явно, младенческая смертность не учтена. Тут науку объехали по кривой. Есть "срок дожития" и он постоянно меняется. Написали бы наконец аккуратное изложение этой простой науки.
petrovich_spb 27 июня 2018 | 11:25
В правительстве рассуждают иначе:
Недобитыми до пенсии остаются 83% мужчин и 92,5% женщин))).
oneoretwo 27 июня 2018 | 11:26
...не дожить до пенсии могут более 17% мужчин и 6,5% женщин...
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...так на то и расчет: плешивым самим стало не хватать...
timwlad75 27 июня 2018 | 11:29
Россияне, достигнувшие пенсионного возраста в 65 или 63, не дожить до пенсии могут более 17% мужчин и 6,5% женщин
В первом поколении россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 или 63 года, не дожить до пенсии могут более 17% мужчин и 6,5% женщин. Об этом пишет РБК со ссылкой на расчеты Института демографии Высшей школы экономики.
При этом эксперты полагают, что шансы дожить до пенсии у ныне живущих потенциальных пенсионеров будут снижаться от года к году.
--------------
Ну так надорвались в строительстве коммунизма и либерализма.
Недаром говорят,что здоровье надо беречь с молодости,но не спохватываться когда приспичить.
Все врачи скажут,то моего пил и курил даже бросив в в 50 лет себя не спасет и не продлевает срок жизни.Он просто доживает на лекарствах которые улучшают общее самочувствие,на деньги которые потратил бы на курево и водку.
Так что господа,берегите здоровье с молодости и не кидайтесь в строительство коммунизма или либерализма платя за это своим здоровьем.
Так что государство сейчас тратит деньги чтобы вырастить здоровых людей обеспечивая некий комфорт для тех кто угробил здоровье гоняясь за благами коммунизма и либерализма.
Да к стати,тут евреи опять предлагают погонятся за быстрым обогащением выдвигая лозунг грабь награбленное.
Не надорвитесь опять гоняясь за очередным халявным коммунизмом.
Украине погнались. Сейчас убивают друг друга гоняясь за халяным национальным коммунизмом либерализмом и дохнут как мухи ,а у евреев в правительстве и в Верховной Раде ряхи и жопы всё шире при этом и кино показывают как шикарно будут жить в будущем коли в направления Лондона двигаться.
Так что господа,не верте РБК где дебильные евреи предлагают всем передохнуть грызя друг другу глотки в погоне за будущем национальном шикарном благополучии.На Украине РБК такое уже выстроили.
Ну как евреи в в РБК вещают ,в этом виновны конечно все кругом в том что война и все дохнут как мухи из за отсутствия всего.
amrigo 27 июня 2018 | 11:35
Эта ВШЭ прокремлёвская пропагандонская шарага, какие 17%, у нас больше половины не доживает до пенсии!
zax Александр Владимирович Захаркин 27 июня 2018 | 11:37
"не дожить до пенсии могут более 17% мужчин и 6,5% женщин" - это ложь и/или клевета,
ибо
не дожить могут все, но уверенно умрут до 65 и 63 указанные особи...
НЕОБХОДИМО ТРЕБОВАТЬ ВЫПЛАТЫ ВСЕХ НАШИХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ СЕМЬЯМ,
КАК НАСЛЕДСТВА
andreyoo 27 июня 2018 | 11:46
zax: НЕОБХОДИМО ТРЕБОВАТЬ ВЫПЛАТЫ ВСЕХ НАШИХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ СЕМЬЯМ,
КАК НАСЛЕДСТВА
---
Вот правильная мысль.
Только зачем как наследства? Вышел на пенсию, тебе единовременно выплатили все твои накопления и всё. Дальше можешь сразу помирать, тогда все получит семья, а можешь жить до ста лет экономно растягивая полученную сумму. Нормально же?
kochar 27 июня 2018 | 11:47
В первом поколении россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 или 63 года, не дожить до пенсии могут более 17% мужчин и 6,5% женщин.
__________
Враньё всё это.
Не доживут почти 40% мужчин и 20% женщин.
Если у нас средняя продолжительность жизни мужчин составляет 67 лет, то как они эти изверги посчитали?