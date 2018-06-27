Из россиян, достигших пенсионного возраста в 65 или 63, не дожить до пенсии могут более 17% мужчин и  6,5% женщин

В первом поколении россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 или 63 года, не дожить до пенсии могут более 17% мужчин и 6,5% женщин. Об этом пишет РБК со ссылкой на расчеты Института демографии Высшей школы экономики.

При этом эксперты полагают, что шансы дожить до пенсии у ныне живущих потенциальных пенсионеров будут снижаться от года к году.