Сервис Твиттер вводит новые меры для борьбы с распространением спама и применению ботов
В заявлении, опубликованном на официальном сайте говорится, что были усовершенствованы программные документы для выявления аккаунтов, которые работают в автоматическом режиме и в массовом порядке подписываются на другие учетные записи. Их быстрее переводят в режим, в котором можно лишь читать сообщения, а чтобы выйти из него, пользователь должен предоставить свой номер телефона.
Твиттер также затруднит регистрацию в сервисе – для нее теперь нужно будет предоставлять адрес электронной почты или номер телефона и подтвердить владение ими.
Планируется, что эти изменения будут введены до конца года.
Комментарии1
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podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 10:49
А эхо когда откроет украинские айпишники "доярок из Самары" и "москвичей-пенсионеров"?