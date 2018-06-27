Сервис Твиттер вводит новые меры для борьбы с распространением спама и применению ботов

В заявлении, опубликованном на официальном сайте говорится, что были усовершенствованы программные документы для выявления аккаунтов, которые работают в автоматическом режиме и в массовом порядке подписываются на другие учетные записи. Их быстрее переводят в режим, в котором можно лишь читать сообщения, а чтобы выйти из него, пользователь должен предоставить свой номер телефона.

Твиттер также затруднит регистрацию в сервисе – для нее теперь нужно будет предоставлять адрес электронной почты или номер телефона и подтвердить владение ими.

Планируется, что эти изменения будут введены до конца года.