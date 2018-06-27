Платежная система ЮниСтрим продолжает предоставлять услугу денежных переводов на Украину, несмотря на санкции

Об этом сегодня пишет газета Коммерсант. В офисе платежной системы редакции сообщили, что деньги можно отправить только в евро, а на Украине переводом займется британский партнер компании.

Сейчас услуга доступна только в офисах ЮниСтрима, а до 20 июня подобный перевод можно было оформить даже на сайте.

Газета напоминает, что Киев ввел санкции против российских платежных систем в октябре 2016 года.