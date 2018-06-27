Платежная система ЮниСтрим продолжает предоставлять услугу денежных переводов на Украину, несмотря на санкции
Об этом сегодня пишет газета Коммерсант. В офисе платежной системы редакции сообщили, что деньги можно отправить только в евро, а на Украине переводом займется британский партнер компании.
Сейчас услуга доступна только в офисах ЮниСтрима, а до 20 июня подобный перевод можно было оформить даже на сайте.
Газета напоминает, что Киев ввел санкции против российских платежных систем в октябре 2016 года.
Комментарии5
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noxepy_7_40_ 27 июня 2018 | 10:36
Не могут хохлы без русских денег. Постоянно клянчат у агрессора, мол, конфеты наши покупайте, газа больше дайте, деньги присылайте нам!
kit07_12 27 июня 2018 | 11:19
noxepy_7_40_: Лично я обеими руками выступаю за энэргитичну безпеку Украины.
Украина як жертва москальской агрессии, не может, не должна и не будет зависеть от транзита хазу из страны-агрессора.
Пущай москали в обход Незалежной хаз свой вонючий пускают, Украине вражеский хаз не нужен!
Поддержим, свидомие братья и сестры, Северный поток-2, он принесет наконец полную
незалежность Нэньке от хаза-агрессора.
Слава Украине!
olegleon 27 июня 2018 | 10:36
"Киев ввел санкции против российских платежных систем "
не против платёжных систем, а против граждан Украины, которые вынуждены работать в России чтобы прокормить свои семьи на Украине, второй по нищете стране Европы.
zemljanka 27 июня 2018 | 10:54
Национальная игра - "палки в колеса". Себе и соседям.
kit07_12 27 июня 2018 | 11:14
zemljanka: Кто кому палки ставит, дурилка? Опять на своей шизвовой волне пребываешь. Для особо тупых и упоротых: це КЫЕВ ЗАПРЕТИЛ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ РОССИИ ПОСРЕДСТВОМ ЮНИСТРИМ И ДРУГИХ РОССИЙСКИХ СИСТЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ. Понятно тебе, чучелко?