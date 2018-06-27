Издание Знак.Ком снова выиграло суд у Роскомнадзора

На этот раз оштрафовать издание отказался Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Ранее мировой суд вынес аналогичное решение по обращению Роскомнадзора, который жаловался на нецензурную лексику в одном из опубликованных роликов. Впрочем, мата не услышали не только сотрудники издания, но и представители суда. Роскомнадзор это не смутило, и он решение обжаловал, но сегодня жалоба удовлетворена не была.