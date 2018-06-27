Издание Знак.Ком снова выиграло суд у Роскомнадзора
На этот раз оштрафовать издание отказался Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
Ранее мировой суд вынес аналогичное решение по обращению Роскомнадзора, который жаловался на нецензурную лексику в одном из опубликованных роликов. Впрочем, мата не услышали не только сотрудники издания, но и представители суда. Роскомнадзор это не смутило, и он решение обжаловал, но сегодня жалоба удовлетворена не была.
Комментарии5
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oneoretwo 27 июня 2018 | 10:44
...Знак.Ком, аккуратнее с энтими - с них станется и кокса подкинуть - нелюди, одним словом...
zemljanka 27 июня 2018 | 10:51
Роскомпозор - на мыло.
consts 27 июня 2018 | 11:05
"Впрочем, мата не услышали не только сотрудники издания, но и представители суда".
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Наверное Роскомнадзор считает матом любые существительные. И глаголы. А уж наречия само собой.
stariyperd 27 июня 2018 | 11:07
люблю наш Роскомзабор.
amrigo 27 июня 2018 | 11:37
Прям спектакль делают, можно подумать судья в России что-то решает, смешно!