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10:30, 27 июня 2018

Финляндия готова предложить свои услуги для проведения на ее территории встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

В Твиттере канцелярии президента страны Саули Ниинистё написано буквально следующее: Финляндия всегда готова предложить хорошие услуги, если о них попросят.
Таким образом там прокомментировали информацию интернет-издания «Политико», чей источник рассказал, что переговоры президентов России и США могут пройти в Хельсинки. В статье отмечалось, что столица Финляндии достаточно нейтральная для обоих стран площадка, и  весьма близко расположенная к России, чтобы Владимир Путин успел вернуться в Москву к финальному матчу Чемпионата мира по  футболу 15 июля.

Комментарии

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podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 10:32

Трамп едет на поклон к Великому Пу.

podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 10:35

Очередь политиков, желающих засвидетельствовать свое почтение самому влиятельному политику в мире, выстраивается на годы вперед. "Изоляция" (цитата), "нерукопожатность" (цитата).

patrikk_1 27 июня 2018 | 10:39

Финляндия готова предложить свои услуги для проведения на ее территории встречи Владимира Путина и Дональда Трампа...

В.Путин - капитан мира, Д.Трамп - изгой, который хочет к нему примазаться.

pyco_mypucmo 27 июня 2018 | 10:40

Извращенцы таки финны. Так и хочется им посмотреть, как Трамп имеет *уйла.

kottigr1 27 июня 2018 | 10:49

pyco_mypucmo:
Хорошо Трампу, в Хельсинки его ждет Путин
Хочет приехать в Вену и там его ждет Путин
Захочет в Берлин и даже там его готов ждать Путин
И только Путину плохо, нужно везде успевать то в Хельсинки, то в Вену, то Берлин...

podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 10:56

kottigr1: Это ты прям попрошайку попрошенко описал. Только почему то фамилию российского президента поставил.

kottigr1 27 июня 2018 | 11:10

podpindosov_net_01: Так вроде же только Путин бегает за лидерами успешных стран и умоляет их что бы они встретились с таким мировым изгоем как Владимир Владимирович..

danko1 27 июня 2018 | 10:37

podpindosov_net_01: Трамп вызывает Путина на ковер.
Он уже сообщил, что будет отчитывать его за захват Крыма и войну в Донбассе.
Все прежние их переговоры были пустые. Не понимает Трамп, что Путин доводы разума не воспринимает.
Неадекват полный, но очень наглый.

podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 10:41

danko1: /Он уже сообщил, что будет отчитывать его за захват Крыма и войну в Донбассе./
Каждый новый президент просто обязан на второй год правления отчитать Путина за Крым и Донбасс. Ведь пять лярдов были потрачены на цветную революцию на Украине.

olegleon 27 июня 2018 | 10:52

danko1: какая же Вы умная и всё знаете! и как это Вас ещё Генсеком ООН при таком уме не назначили?! )))

novirusisch 27 июня 2018 | 11:04

olegleon: Ты дурачок и думаешь, что генсеками ООН назначают шибко умных.
дурашка, генсеком ООН назначают тех, кто всех устраивает.
Такие редко бывают очень умными. Средненького какчества людишки должны быть, чтобы всех устраивать.

novirusisch 27 июня 2018 | 10:38

podpindosov_net_01: Пока великий Пу ожидает в приекмной решения Трампа: примет он его или под зад коленом..
Пока просматривается второй вариант.
А все эти утки, сначала с Веной, теперь сч Хельсинки запускаются из Кремля, чтобы не так унизительно было ждать приглашения в приемной.

honduras_na_colime 27 июня 2018 | 11:21

podpindosov_net_01: //Трамп едет на поклон к Великому Пу. //
Клоун ватный, это для тебя и твоего хозяина-повара он великий Пу, а для цивилизованных стран он всего лишь карликовый Ху - учи матчасть перед выхлопом.
И да, удило, не подскажешь, каков будет дипломатический статус этой типа встречи?
А он таков, каков и результат - уровень плинтуса, из-под которого ты кукарекаешь.

noxepy_7_40_ 27 июня 2018 | 10:33

Вот что значит хорошая мина при плохой игре))) "Если попросят")))) Да, блин, все в очереди будут стоять, лишь бы получить такой пиар. По моему мнению, встреча произойдет в Австрии.

novirusisch 27 июня 2018 | 10:45

noxepy_7_40_: Деби голуба, какой пиар, в чем он, скажи тупенькая.
Что получает страна, в которой проходит встреча, кроме хлопот и небольших денег за услуги?

olegleon 27 июня 2018 | 10:54

novirusisch: ну хотя бы не платит сотни тысяч долларов за то, чтобы их министр мог сфоткаться в Овальном кабинете, как твой Климкин )))

novirusisch 27 июня 2018 | 11:00

olegleon: Ты думаешь не может заплатить?
Ну ты это зря.
Просто его ни за какие деньги туда не пустят.

olegleon 27 июня 2018 | 11:09

novirusisch: я знаю, что российским политикам не надо платить за то, чтобы сфоткаться. и тут я согласен что "Украина не Россия". Порошенко и Климкин будут делать всё, что им прикажут.

novirusisch 27 июня 2018 | 11:27

olegleon: Голубок, они бы и заплатили эти российские политики.
Да не берут. Слишком они токсичны.
Сейчас тем, кто у них брал дают такой урок, что на 100 лет вперед зареклись.
Манафорт вон в тюрьме сиди.
Где это видано, что человека такого уровня до суда в камеру.

И мне по хрену что будут делать порошенко и климкин.
Сегодня они есть, завтра из нет.
Где сейчас Ющенко и Янукович не знаешь?
Ну вот.
А у тебя
"Впереди один и тот же дядька
И говорят что 8 ждизней у него!"

Долго тебе ему жопу лизать. Но тебе ведь это нравится. Лижи

olegleon 27 июня 2018 | 10:33

а может и Трамп захочет посмотреть финал ЧМ по футболу и ему удобно будет. хотя Хиллари и демократы тогда на него накинутся с визгом )))

novirusisch 27 июня 2018 | 10:43

olegleon: Тешь себя, тешь, голубок.
От этого никому вреда не будет. Только мозоли не натри на руках и меняй их.

Трамп вообще что такое соккер не знает,
как и лапту с городками.

НО ВООБЩЕ ЭТИ КРЕМЛЕВСКИЕ УТКИ УЖЕ СТАЛИ СМЕШНЫ.
НАДО КРЕМЛИНАМ ПРЕКРАТИТЬ ТАК УНИЖАТЬСЯ И ПОЗОРИТЬСЯ.

olegleon 27 июня 2018 | 11:45

novirusisch: где Ющенко и Янукович я не знаю. а вот где экономика Украины я знаю. в очень глубокой заднице. хуже дела только в ещё одной проевропейской стране - Молдова. там такая же нищета, как и на Украине

mikhail_spb_ 27 июня 2018 | 10:33


Белофинны пытаются отвлечь нацдилера от проводимого им чемпионата и выманить за пределы супердержавы.
Это они делают специально, чтобы сорвать футбольный труимф российской команды и страны в целом!

andy66 27 июня 2018 | 10:41

а могут и арестовать наше все прямо в аэропорту Хельсинки по запросу международного трибунала! Белофины - они такие )))

pyco_mypucmo 27 июня 2018 | 10:44

andy66: и, при попытке к бегству...
Как мир вздохнёт!

malinanti 27 июня 2018 | 11:08

andy66: а могут и арестовать наше все прямо в аэропорту Хельсинки по запросу международного трибунала!
************

А что, уже запрос есть?
И от какого конкретно "международного трибунала"?

ermakda 27 июня 2018 | 10:39

У Трампа такая традиция: перед тем, как сделать гадость ему надо встретиться или поговорить по телефону.

raffal 27 июня 2018 | 10:53

ermakda:
Что, Трамп уже хуже Обамы?; ) А как радовались, мол "трампнаш", хозяйка "рашатудей" носилась по Москве с американским флагом, госду(р)ма накачивалась шампанским, "патриоты" выпрыгивали из панталонов от восторга, ну, теперь нам с "пиндосами" делить мир! и....;)

hiryrg 27 июня 2018 | 10:45

Зачем?

vasya_von_smetankin 27 июня 2018 | 10:53

С Великим Ыном Ужасный Трамп уже встретился, теперь можно и на местной гопоте разговеться.

riots 27 июня 2018 | 11:08

Да чего там, пускай в Киеве встречаются. Теплый прием гарантирован.

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