Финляндия готова предложить свои услуги для проведения на ее территории встречи Владимира Путина и Дональда Трампа...

В Твиттере канцелярии президента страны Саули Ниинистё написано буквально следующее: Финляндия всегда готова предложить хорошие услуги, если о них попросят.

Таким образом там прокомментировали информацию интернет-издания «Политико», чей источник рассказал, что переговоры президентов России и США могут пройти в Хельсинки. В статье отмечалось, что столица Финляндии достаточно нейтральная для обоих стран площадка, и весьма близко расположенная к России, чтобы Владимир Путин успел вернуться в Москву к финальному матчу Чемпионата мира по футболу 15 июля.