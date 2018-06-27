Диего Марадона опроверг сообщения о своей госпитализации после матча Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге

Об этом бывший футболист аргентинской сборной написал в своем «Фейсбуке».

Диего Марадона, которому уйти со стадиона после игры помогали охранники, успокоил своих фанатов, написав в соцсети, что сейчас с ним все в порядке. Как рассказал легендарный спортсмен, во время матча у него сильно заболела шея и закружилась голова. Врач, осмотревший Марадону в перерыве, посоветовал вернуться домой до начала второго тайма, но он предпочел остаться, ведь, по его словам, «На кону в этом матче стояло все».

Ранее СМИ сообщали, что Марадона резко почувствовал себя плохо после финального свистка игры. Он, писала пресса, не смог самостоятельно покинуть ВИП-ложу. После этого футболиста якобы госпитализировали и, по данным «Пятого канала», в больнице ему диагностировали повышенное артериальное давление и хрипы в области сердца.

Как сообщает аргентинский сайт «Ole», Марадона уже вернулся в Москву. Он прилетел на частном самолете еще накануне и во время полета чувствовал себя хорошо.

Аргентина, обыграв Нигерию со счетом 2:1, вышла в 1/8 финала Чемпионата мира. В следующий раз аргентинская сборная сыграет с Францией в Казани 30 июня