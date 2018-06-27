Дания может заблокировать строительство газопровода Северный поток-2

Об этом объявил премьер-министр страны.

Глава датского правительства внёс в парламент проект закона, который позволит наложить вето или задержать реализацию проекта. До тех пор пока вопрос о газопроводе Северный поток-2 в обход Украины, стран Прибалтики и Польши не решится на европейском уровне. Об этом сообщил премьер Дании Ларс Лёкке Расмуссен. По его словам Копенгаген самостоятельно не решит вопрос строительства Северного потока-2.

Расмуссен отметил, что Евросоюз должен обратить внимание «на все предостережения и проблемы, связанные с Украиной и отнестись к этому очень серьёзно». Необходимо взвешенно проанализировать все риски, подчеркнул глава правительства Дании. Эта страна единственная кто не выдал разрешение на строительство трубы, которая должна пройти из России в Германию по дну Балтийского моря. До этого помимо нашей страны и немцев проект одобрили Финляндия и Швеция, вдоль их территорий проложат трубу.

Запуск газопровода намечен на конец следующего года. Его длина превысит 1200 километров. Пропускная способность — 55 миллиардов кубов газа в год.