Дания может заблокировать строительство газопровода Северный поток-2
Об этом объявил премьер-министр страны.
Глава датского правительства внёс в парламент проект закона, который позволит наложить вето или задержать реализацию проекта. До тех пор пока вопрос о газопроводе Северный поток-2 в обход Украины, стран Прибалтики и Польши не решится на европейском уровне. Об этом сообщил премьер Дании Ларс Лёкке Расмуссен. По его словам Копенгаген самостоятельно не решит вопрос строительства Северного потока-2.
Расмуссен отметил, что Евросоюз должен обратить внимание «на все предостережения и проблемы, связанные с Украиной и отнестись к этому очень серьёзно». Необходимо взвешенно проанализировать все риски, подчеркнул глава правительства Дании. Эта страна единственная кто не выдал разрешение на строительство трубы, которая должна пройти из России в Германию по дну Балтийского моря. До этого помимо нашей страны и немцев проект одобрили Финляндия и Швеция, вдоль их территорий проложат трубу.
Запуск газопровода намечен на конец следующего года. Его длина превысит 1200 километров. Пропускная способность — 55 миллиардов кубов газа в год.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 27 июня 2018 | 10:04
Неужели и Дания вонзит нож в израненную спину нацдилеру?
noxepy_7_40_ 27 июня 2018 | 10:06
mikhail_spb_: Не, поросёночек, не боись. Всё нормально будет.
pyco_mypucmo 27 июня 2018 | 10:09
noxepy_7_40_: место говнорашки коло параши. Там она, в итоге, и окажется.
dorin1987 27 июня 2018 | 10:08
mikhail_spb_: Это бы спросить у населения РФ - каждый второй Вас скажет куда пойдет Дания, и что с ними сделает великая ымперия РФ, вставшая с колен. Они, правда, ничего в своей ымперии РФ не решают - ни с пенсиями, ни с НДС, ни с посадками за репост, но касательно Дании выдадут самую емкую аналитику :)
Сейчас набегут :)
olegleon 27 июня 2018 | 10:04
задержать выдачу разрешения может. но не строительство
tvitov66 27 июня 2018 | 10:09
olegleon: а кто без разрешения в нейтральных водах под боком стран НАТО тянуть будет? Там по контракту швейцарская компания Allseas трудится, а не роботяги с Нижнего Тагила
shlevet 27 июня 2018 | 10:06
Лучше бы заблокировали убийство Мариуса, твари
oneoretwo 27 июня 2018 | 10:08
...будет этот поток или нет - это мало как отразится на качестве жизни населения путингсрашки при плешивом...