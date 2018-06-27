В МХТ имени Чехова в ближайшее время не будет спектаклей Константина Богомолова

Слухи о своем уходе режиссер не подтвердил.

Контракт МХТ имени Чехова с помощником худрука и режиссером Константином Богомоловым истекает в конце июня. Продлевать его не будут из-за эстетических разногласий, утверждает источник канала «Дождь». Издание «Медуза» передает, что эту информацию подтвердила пресс-секретарь МХТ Мария Малкина, но агентству ТАСС она сказала, что заявление об уходе режиссер не подавал. Впрочем, в случае непродления контракта, вероятно, это и не требуется. В театре подтвердили, что на ближайший сезон планов о новых постановках Богомолова в МХТ нет.

Сам режиссер отказался от комментариев и только сказал «Дождю», что его спектаклей в этом театре в ближайшее время не будет. Богомолов начал работать в МХТ им. Чехова с 2012 года, там он поставил нашумевшие спектакли «Событие», «Идеальный муж», «Карамазовы», «Юбилей ювелира», «Wonderland-80» и другие.

После смерти Олега Табакова, возглавлявшего МХТ имени Чехова с 2000 года, художественным руководителем театра был назначен режиссер Сергей Женовач.