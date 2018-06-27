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09:33, 27 июня 2018

В Москве задержали водителя машины, после наезда которой в больнице умерла беременная женщина

ДТП произошло еще 18-го июня на улице Верхняя Масловка.
По предварительным данным, водитель автомобиля БМВ не справился с управлением. Правоохранительные органы отмечают, что в отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения.
Интерфакс передает, что за рулем автомобиля был сотрудник университета «Синергия» Михаил Исханов. После ДТП он был уволен.

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perestarok 27 июня 2018 | 09:44

Опять фамилия не русская.

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