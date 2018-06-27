В Москве задержали водителя машины, после наезда которой в больнице умерла беременная женщина

ДТП произошло еще 18-го июня на улице Верхняя Масловка.

По предварительным данным, водитель автомобиля БМВ не справился с управлением. Правоохранительные органы отмечают, что в отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения.

Интерфакс передает, что за рулем автомобиля был сотрудник университета «Синергия» Михаил Исханов. После ДТП он был уволен.