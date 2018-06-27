Отозвана лицензия у московского банка «Рублев»

По данным ЦБ он занимает место в конце второй сотни российских кредитно-финансовых учреждений.

Регулятор отмечает, что банк привлекал денежные средства населения и размещал их в активы неудовлетворительного качества. Банк «Рублев» является участником системы страхования вкладов.