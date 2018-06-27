Отозвана лицензия у московского банка «Рублев»
По данным ЦБ он занимает место в конце второй сотни российских кредитно-финансовых учреждений.
Регулятор отмечает, что банк привлекал денежные средства населения и размещал их в активы неудовлетворительного качества. Банк «Рублев» является участником системы страхования вкладов.
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yralez 27 июня 2018 | 09:35
Все деньги должны быть в банках чекистов.