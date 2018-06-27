Дания планирует задержать реализацию «Северного потока-2»
Как заявил глава датского правительства Ларс Люкке Расмуссен, соответствующие проекты резолюций поступили в парламент.
По его словам, проект «Северный поток-2», который предусматривает строительство газопровода в обход территории Украины из России в Германию, влечет за собой риски и нужно, чтобы он обсуждался на общеевропейском уровне.
Комментарии16
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podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 09:33
А датчан уже никто не спрашивает. Главный заказчик уже все одобрил.
podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 09:36
Датчане решили напомнить о том, что есть такая страна и что они тоже могут делать заявления и проявлять озабоченность.
zmeelov_1 27 июня 2018 | 09:43
podpindosov_net_01: Пропиндосные шестёрки и бойкот нашему ЧМ грозились объявить.. Жидко обосрались все
ts 27 июня 2018 | 09:54
zmeelov_1: Проложить нитку в обход Дании. Газ Дании не давать! Пусть целуются с Украиной и вместе с ней получают газ по реверсу! Втридорога!
tvitov66 27 июня 2018 | 10:02
ts: мне иногда кажется что у поВОРят нет свободного доступа к глобусу ... и к собственным мозгам
neyexo 27 июня 2018 | 09:57
podpindosov_net_01:
было уже, мать Николая 2-го как датчанка не любила невестку
sergirusso 27 июня 2018 | 10:04
podpindosov_net_01: Ну и хохлов про Крым не спрашивали, а в 41 году про Прибалтику, Украину и Белоруссию Гитлер не спрашивал даже Сталина. Жизнь плетет свои кружева...
banyi1 27 июня 2018 | 09:37
Срочно кастрюли и скакать!!!! Не поможет, но и не навредит )))
shlevet 27 июня 2018 | 09:37
Напомню, Дания эта та ублюдочная страна, где животных зоопарка убивали и свежевали на глазах детей
lager23 27 июня 2018 | 10:00
shlevet: но, у них не было "Зимней вишни", там тоже был зоопарк....
shlevet 27 июня 2018 | 10:03
lager23: //...у них не было "Зимней вишни",...//
Жаль, что твои родные там не сгорели, думал бы тогда, прежде чем флудить
tvitov66 27 июня 2018 | 10:06
shlevet: главное что ваших соплеменников (баранов, овец и козлов) там поджарилось все 146%
neyexo 27 июня 2018 | 10:03
shlevet: они это делали по законам ЕС. Но конечно, если б хотели, могли бы найти повод этого не делать.
lager23 27 июня 2018 | 09:58
Володя окружил страну врагами, или это враги окружили страну? Вот в чём вопрос!
captainobvious 27 июня 2018 | 09:58
"Сегодня мы все датчане!" (П.Порошенко)
sergirusso 27 июня 2018 | 10:09
Никто не знает как оно будет. Вертолетоносцы "Мистраль" строили для Рашки - говняшки, в СССР строили авианосец "Рига", он же "Варяг". Сейчас он носит гордое китайское имя "Ляониин"...