Дания планирует задержать реализацию «Северного потока-2»

Как заявил глава датского правительства Ларс Люкке Расмуссен, соответствующие проекты резолюций поступили в парламент.

По его словам, проект «Северный поток-2», который предусматривает строительство газопровода в обход территории Украины из России в Германию, влечет за собой риски и нужно, чтобы он обсуждался на общеевропейском уровне.