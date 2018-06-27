Парламентский комитет по делам спорта Египта будет расследовать ситуацию с национальной сборной на Чемпионате мира по футболу – об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

В частности, он собирается выяснить, почему египетская сборная была размещена на время проведения турнира в Грозном, вдали от стадионов, на которых спортсмены проводили встречи с соперниками.

Кроме того, египетские власти заинтересовались тем, как и почему в отеле, в котором проживали игроки команды, также находилась группа актеров, актрис и бизнесменов. Парламентариев также интересуют подробности торжественного ужина, который Рамзан Кадыров устроил 23 июня, сразу после проигрыша египтян россиянам.