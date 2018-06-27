Парламентский комитет по делам спорта Египта будет расследовать ситуацию с национальной сборной на Чемпионате мира
Парламентский комитет по делам спорта Египта будет расследовать ситуацию с национальной сборной на Чемпионате мира по футболу – об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».
В частности, он собирается выяснить, почему египетская сборная была размещена на время проведения турнира в Грозном, вдали от стадионов, на которых спортсмены проводили встречи с соперниками.
Кроме того, египетские власти заинтересовались тем, как и почему в отеле, в котором проживали игроки команды, также находилась группа актеров, актрис и бизнесменов. Парламентариев также интересуют подробности торжественного ужина, который Рамзан Кадыров устроил 23 июня, сразу после проигрыша египтян россиянам.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
shicotus_live 27 июня 2018 | 09:36
Угу! ну ясен пень, Кадыров виноват в том, что у египтян ноги кривые)))
vvpv 27 июня 2018 | 09:37
На ужине Салах и компания танцевали лизгинку, а горячие чеченские парни засовывали им в трусы 100 -долларовые купюры, к бабке не ходи )))
polsan 27 июня 2018 | 09:37
Прям что всех игроков сборной Египта подкупили вместе с тренером?! )) И они все молчат?! )))) Тяжело быть парламентарием! ))) Но вопросы они задают интересные, подождёмС ответа! ))
platonnekafrin 27 июня 2018 | 09:40
Ужин был утешительный. Артисты - увеселительные. Гостиница - устрашительная. Бизнесмены - сотрудники ФСБ (как и артистки). Еще вопросы есть?
vvpv 27 июня 2018 | 09:49
И вообще, разве можно отказать такому уважаемому человеку, как Рамзан Ахматович. он уже готовит приглашение испанской сборной накануне матча Россия -Испания. )
neyexo 27 июня 2018 | 09:55
Говорят, Салах и Месси могут играть только в среде своих клубов
oneoretwo 27 июня 2018 | 10:00
...проиграть - это одно, а вляпаться в совместные банкеты с палачем - это уже совсем другое... говорили же вам: держитесь подальше от дерьма, чтобы не "пропахнуть"...
kompricikos 27 июня 2018 | 10:07
oneoretwo: он и тортом в лицо как Баскову может любезно заехать
leonty 27 июня 2018 | 10:11
Будет очень интересно, если у египтян возьмут анализы крови и выяснится, что их подкармливали транквилизаторами... Почище допингового скандал будет...