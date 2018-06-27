Диего Марадона опровергает сообщения о своей госпитализации
Легендарный футболист написал у себя в Фейсбуке, что во время матча Аргентина-Нигерия действительно чувствовал себя неважно, и доктор посоветовал ему пойти домой. Однако о госпитализации речи не шло.
Многие зрители обратили внимание на то, что Марадона на трибуне вел себя несколько неадекватно: то весьма бурно выражал свои эмоции, а то буквально засыпал.
Где он находится сейчас, неизвестно. Ведущая одного из латиноамериканских телеканалов писала в Твиттере, что ночью он собирался вылететь в Москву.
Комментарии5
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olegleon 27 июня 2018 | 09:44
"Слухи о моей смерти сильно преувеличены." (М.Твен)
podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 09:54
"Слухи о моей смерти сильно преувеличены." (А. Бабченко)
gordy 27 июня 2018 | 10:11
Лёгкий передоз удалось по-быстрому купировать?
recobra 27 июня 2018 | 09:48
Идет сбор подписей под петицией "Требуем обмена российских и украинских заключенных". Петиция направлена на освобождение российских граждан, оказавшихся в неволе в Украине.
https://www.change.org/p/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
nile999 27 июня 2018 | 09:59
под коксом он был