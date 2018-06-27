Диего Марадона опровергает сообщения о своей госпитализации

Легендарный футболист написал у себя в Фейсбуке, что во время матча Аргентина-Нигерия действительно чувствовал себя неважно, и доктор посоветовал ему пойти домой. Однако о госпитализации речи не шло.

Многие зрители обратили внимание на то, что Марадона на трибуне вел себя несколько неадекватно: то весьма бурно выражал свои эмоции, а то буквально засыпал.

Где он находится сейчас, неизвестно. Ведущая одного из латиноамериканских телеканалов писала в Твиттере, что ночью он собирался вылететь в Москву.