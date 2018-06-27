Банк России отозвал лицензию у московского банка «Рублев»
В сообщении ЦБ говорится, что «Рублев» является участником системы страхования вкладов. По величине активов он входит во вторую сотню российских кредитно-финансовых учреждений.
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В сообщении ЦБ говорится, что «Рублев» является участником системы страхования вкладов. По величине активов он входит во вторую сотню российских кредитно-финансовых учреждений.
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