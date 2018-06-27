Аргентина вышла в плей-офф Чемпионата мира по футболу

Накануне она обыграла сборную Нигерии со счетом 2:1.

Эта победа поможет сборной психологически восстановиться перед 1⁄ 8 финала, — сказал нападающий аргентинской сборной Лионель Месси.

Нам было очень тяжело. Мы оказались в очень сложной ситуации – нам надо было выигрывать, иначе мы вылетели бы с чемпионата. На кону была судьба команды на этом турнире и, конечно, мы очень рады, что нам удалось перевернуть игру в свою пользу. Это был тяжелый матч из-за необходимости обязательно победить и других совпавших факторов. Мы знали, что это будет тяжелая игра, но мы смогли добиться своего. Не думаю, что дальше у нас будут такие же проблемы. Мы показали, что можем преодолевать их.

Теперь аргентинцам предстоит встретиться со сборной Франции. Матч пройдет 30 июня в Казани.