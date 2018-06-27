Диего Марадона опровергает сообщения о своей госпитализации
В своем Фейсбуке легендарный игрок сборной Аргентины написал, что врач действительно рекомендовал ему пойти домой, поскольку у него разболелась шея. Однако к советам врача Марадона не прислушался: «Мы рисковали всем, — написал он, — как я мог уйти?».
Как сообщила в Твиттере глава латиноамериканского телеканала «Телесур» Патриция Вилегас, ночью Марадона собирался вылетать в Москву.
Комментарии1
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igorrrpadlowitchs 27 июня 2018 | 09:09
Малорослоое быдло просто ужралось!